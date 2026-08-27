Angola: Le commandant général souligne l'importance de la Police de garde-frontières

26 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/BS

Luanda — Le commandant général de la Police nationale, le commissaire général Francisco Ribas da Silva, a souligné, ce mercredi, à Luanda, l'importance de la Police de garde-frontières (PGF) dans la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie commémorative du 48e anniversaire de la Police de garde-frontières, à l'occasion de laquelle il a mis en avant l'esprit de patriotisme, de discipline, de sacrifice, de dévouement et de camaraderie qui doivent continuer à caractériser les effectifs dans l'accomplissement de leur mission.

À cette occasion, le patron de la Police a souligné le processus de restructuration et de rééquipement de la PGF, destiné à améliorer les conditions de travail des effectifs, à moderniser les moyens et à adapter les infrastructures aux exigences de l'activité opérationnelle.

Il a également insisté sur l'importance de la formation et de l'entraînement permanents, notamment de la préparation dispensée à l'École de Monga, comme facteurs essentiels pour renforcer les capacités opérationnelles des effectifs et assurer une plus grande sécurité des frontières nationales.

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Francisco Ribas da Silva a encouragé les effectifs de la Police de garde-frontières à poursuivre leur mission avec engagement, discipline et dévouement, afin de garantir une action toujours plus efficace dans la protection des frontières et de la souveraineté de l'État.

Dans son discours, le responsable a également évoqué le travail accompli par l'unité au cours de ses 48 années d'existence et réaffirmé l'engagement institutionnel à continuer à créer de meilleures conditions pour l'accomplissement de la mission des gardiens des frontières de l'Angola.

La Police de garde-frontières de l'Angola (PGF) est une unité spécialisée de la Police nationale, chargée de la sécurité et de la protection des frontières terrestres, maritimes et fluviales, ainsi que de la défense de l'intégrité territoriale du pays.

Parmi les principales missions de cette unité figurent la surveillance des frontières nationales et la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment l'immigration clandestine, la contrebande et le trafic de biens et de stupéfiants.

L'action de la Police de garde-frontières couvre une vaste ligne frontalière avec la République démocratique du Congo, la Namibie, la Zambie et la République du Congo, ainsi que l'espace maritime national.

L'étendue et la complexité des frontières posent des défis permanents aux effectifs, notamment en matière de contrôle des zones difficiles d'accès et de prévention des franchissements clandestins.

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