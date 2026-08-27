Guinée: Découverte d'une fosse commune - La société civile demande à l'ONU de superviser l'enquête

La découverte de six corps dans une fosse commune dans la préfecture de Forécariah, à une centaine de kilomètres au sud-est de Conakry, la capitale guinéenne, lundi 24 août, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Soucieuses qu'elle se déroule en toute indépendance et en toute transparence, les organisations de la société civile demandent au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, mais aussi à Amnesty International et à Human Rights Watch de veiller à son bon déroulement.

En Guinée, la découverte d'une fosse commune dans la préfecture de Forécariah, lundi 24 août, continue de choquer, notamment au sein des organisations de la société civile, alors que les autorités judiciaires comme le gouvernement n'ont, pour le moment, pas réagi.

Pour tenter de faire toute la lumière sur la mort des six hommes retrouvés à l'intérieur les yeux bandés et les mains attachées dans le dos par des villageois partis ramasser du bois, l'ouverture d'une enquête a cependant été annoncée. Enquête face à laquelle les associations de défense des droits humains se mobilisent afin qu'elle soit réalisée en toute indépendance.

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« Nous prenons acte de son ouverture, mais nous exigeons qu'elle soit indépendante, transparente et crédible et qu'elle reçoive l'appui d'experts légistes nationaux et internationaux », affirme ainsi Alseny Farinta, le coordinateur du collectif Tournons la page-Guinée, pour qui le premier objectif est que les investigations aboutissent à l'identification des six victimes. « Nous appelons également le Haut-Commissariat aux droits de l'homme en Guinée à veiller à son bon déroulement », poursuit-il, demandant à l'ONU de suivre l'enquête par souci de transparence.

Nous appelons le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée, Amnesty international et Human Rights Watch à s'associer aux autorités locales et à veiller au bon déroulement de cette enquête.

Une autre fosse découverte dans la région en 2025

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), qui documente et dénonce lui aussi toutes les disparitions forcées en Guinée, va pour sa part encore plus loin, exigeant que la découverte de cette fosse commune mette fin à l'impunité dans le pays. « Quelles sont les personnes qui se cachent derrière ce crime crapuleux ? On sait aujourd'hui qu'une trentaine d'individus sont portés disparus en Guinée et qu'il y a eu plusieurs témoignages rapportant la présence de fosses communes dans cette zone où nombre de personnes qui ont été enlevées ont été envoyées », déclare ainsi Abdoulaye Oumou Sow, le porte-parole du FNDC.

En octobre 2025 en effet, une autre fosse commune avait été découverte dans cette même région de Forécariah. À ce jour cependant, les enquêtes diligentées à l'époque pour déterminer l'identité et les causes de la mort des quatre ou cinq corps qui y avaient été retrouvés n'ont toujours pas abouti.