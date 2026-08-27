Afrique: Les Houthis yéménites étendent leur influence dans la Corne de l'Afrique, selon un rapport américain

Les Houthis, mouvement politico-militaire qui contrôle une grande partie du Yémen, étendent leur influence en Afrique, selon un rapport de The Century Foundation, un think tank américain, publié lundi 24 août. Depuis plusieurs années, le groupe armé soutenu par l'Iran développe un réseau d'alliés, de recrues et de relais logistiques dans plusieurs pays de la Corne de l'Afrique.

Les Houthis renforcent leurs réseaux sur la rive africaine de la mer Rouge et du golfe d'Aden, en particulier en Somalie et à Djibouti, indique un rapport du groupe de réflexion américain The Century Foundation publié ce lundi 24 août 2026.

En Somalie, leur stratégie ne se limite plus à la contrebande d'armes. Selon le rapport, ils cherchent également à nouer des liens avec les shebabs, groupe jihadiste qui contrôle désormais 20% du territoire somalien. Les Houthis leur fournissent des armes et des formations, en échange notamment de relais logistiques, de renseignements et de capacités leur permettant d'étendre leur influence dans le golfe d'Aden.

Djibouti, plaque tournante de la contrebande

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À Djibouti, les Houthis exploitent surtout les infrastructures commerciales et les réseaux de transport pour faire transiter des composants et du matériel militaire vers le Yémen, afin de contourner l'embargo sur les armes.

Le port de Djibouti, situé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, est devenu une plaque tournante de ce commerce. Les Houthis sont parvenus à y créer une cellule de contrebande : plusieurs sociétés écrans reçoivent les marchandises par conteneurs ou cargos. Elles sont ensuite réexpédiées vers le Yémen à bord de boutres afin de compliquer les interceptions maritimes.

Selon The Century Foundation, les Houthis cherchent également à s'implanter au Soudan et en Érythrée, signe de leur volonté de renforcer encore leur influence dans la Corne de l'Afrique.