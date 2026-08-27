Sénégal: Programme national d'accès universel à l'électricité - L'Aser branche 15 villages entre Kolda et Sédhiou

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) a procédé, les 20 et 21 août 2026, à la mise en service de l'électricité dans 15 localités des régions de Sédhiou et de Kolda. Selon un communiqué, ce programme entre dans le cadre d'un projet financé par la Banque ouest-africaine de développement (Boad) pour un montant de 10 milliards de FCFA.

Une tournée a mené le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser), Jean-Michel Sène, et une délégation dans différents villages des régions de Kolda et Sédhiou. Selon un communiqué, ce périple, qui s'est déroulé les 21 et 22 août 2026, a permis de brancher 15 villages entre les régions de Kolda et de Sédhiou.

Il entre dans le cadre du Programme national d'accès universel à l'électricité fixé par le gouvernement à l'horizon 2029, au titre de l'équité territoriale. Le projet, financé par la Banque ouest-africaine de développement (Boad) pour 10 milliards de FCFA, prévoit, selon la note, l'électrification de 63 villages par minicentrales solaires photovoltaïques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'utilisation de ces énergies propres s'ajoute aux autres instruments déployés par l'Aser ces dernières années, avec notamment « des extensions du réseau interconnecté, des mini-réseaux solaires, des partenariats techniques et financiers, pour réduire la fracture énergétique entre les zones urbaines et les territoires ruraux les plus enclavés », informe le communiqué.

A lire aussi : Affaire Aser- AEE Power: le parquet financier ouvre une information judiciaire

Parmi les localités raccordées figure « Dialadiang, dans la commune de Paroumba, département de Vélingara. Situé en zone frontalière avec la République de Guinée et la Guinée-Bissau, ce village de plus de 2200 habitants dispose désormais d'une centrale solaire d'une puissance de 185 kWc », explique-t-on dans le document.

L'électrification de Dialadiang, qui abrite une école élémentaire, un collège, un poste de santé et plusieurs services étatiques déconcentrés (police des frontières, brigade des douanes, cantonnement militaire), permettra d'améliorer les conditions de fonctionnement de ces infrastructures publiques et de soutenir les activités économiques locales, surtout agricoles et commerciales.

À l'occasion des cérémonies de mise en service, les autorités locales ont salué un tournant pour les populations concernées. Elles ont insisté sur l'impact attendu de l'électrification sur la qualité des services de santé et d'éducation, ainsi que sur le développement d'activités génératrices de revenus. L'Aser compte « poursuivre, dans les prochains mois, le déploiement des deux autres lots du projet Boad en vue d'électrifier l'ensemble des 63 villages ciblés ».