Afrique: Élimination zone Afrique de la Coupe du monde « FIBA 2027 » - Le choc Sénégal-Egypte, aujourd'hui, à partir de 18 h 30 à Dakar Arena

Pour sa première sortie de la quatrième fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde « FIBA 2027 » (du 27 au 30 août 2026), l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal fait face à l'Égypte, aujourd'hui, à Dakar Arena, à partir de 18 h 30. Actuellement en tête du classement avec un bilan de 5-1, les Lions visent leur qualification pour la Coupe du Monde.

Certaines équipes ont l'occasion d'augmenter leurs chances de qualification lors de la quatrième fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde « FIBA 2027 ». Les 24 matchs se déroulent à Radès, en Tunisie, et à Dakar, au Sénégal, du jeudi 27 août au dimanche 30 août.

Le Sénégal (5-1), logé dans le Groupe F avec la Côte d'Ivoire (5-1), le Mali (5-1), l'Angola (4-2), l'Égypte (3-3) et la République démocratique du Congo (2-4), effectue sa première sortie de la compétition, aujourd'hui, à partir de 18 h 30 à Dakar Arena.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Lions affrontent l'Égypte dans un match qui s'annonce disputé. Conscients qu'ils doivent faire le même parcours que lors de la fenêtre 3, où ils ont remporté trois victoires en autant de sorties, ils auront sûrement les armes nécessaires pour faire face à une équipe égyptienne très tenace. Battre l'Angola à l'extérieur a été d'ailleurs le signe le plus évident des progrès réalisés par l'Égypte au premier tour.

Si les Pharaons parviennent à conserver la ténacité et la cohésion affichées à Luanda, où ils ont remporté deux de leurs trois matchs, ils vont à coup sûr jouer les trouble-fêtes dans ce groupe F. Les coéquipiers de Brancou Badio doivent alors mettre les bouchées doubles pour faire face à la dynamique égyptienne. En fait, aucune équipe n'a davantage dominé la raquette que le Sénégal depuis le début de cette campagne.

La sélection affiche les meilleures moyennes de la compétition avec 52 rebonds et 7,8 contres par match. Le Sénégal, qui a remporté cinq de ses six matchs au stadium Marius Ndiaye, vise la qualification pour la Coupe du monde. Même si l'Angola, l'Égypte et le Mali représentent de redoutables adversaires, les Lions disposent de tous les atouts nécessaires pour réussir le test qui les attend.

À noter que Radès (Tunisie) accueille la première série de matchs du Groupe E, tandis que Dakar abrite celle des matchs du Groupe F. Les 18 rencontres (neuf dans chaque ville) se déroulent du jeudi 27 au dimanche 30 août. Les douze équipes jouent lors des journées d'ouverture et de clôture (respectivement les 27 et 30 août). C'est la première fois que Dakar Arena accueille des matchs des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde « FIBA 2027 ».