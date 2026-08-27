Sénégal: Ligue des Champions - L'Olympique Lyonnais de Moussa Niakhaté échoue face au Fenerbahçe

26 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Lyon de Moussa Niakhaté éliminé de la Ligue des champions. Ce mercredi 26 aout 2026, au Groupama Stadium, les Gones se sont inclinés 2-1 face au Fenerbahçe lors du barrage retour, après avoir pourtant décroché un match nul encourageant à l'aller (1-1). Les buteurs sont Vedat Muriqi (24e) et Archie Brown (28e) pour Fenerbahçe alors que Malick Fofana (61e) avait réduit l'écart pour Lyon.

Cette défaite prive le club rhodanien, qui compte le défenseur international sénégalais Moussa Niakhaté dans ses rangs, d'un retour dans l'élite européenne qu'il n'a plus connu depuis six ans. Lyon devra donc se contenter d'une place en Ligue Europa pour la saison à venir.

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