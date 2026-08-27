Sénégal: 244 projets retenus, 570 millions FCFA mobilisés - Le FDCUIC dévoile les résultats de son Appel à projets 2026

Le Conseil d'administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives (FDCUIC) a validé, le jeudi 20 août 2026, les résultats de l'Appel à projets 2026, une échéance très attendue par les acteurs culturels du pays. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce 26 aout 2026, l'organisation dévoile les résultats.

L'édition 2026 aura suscité une mobilisation massive : 855 dossiers ont été déposés sur la plateforme dédiée. Après l'étape de vérification, l'établissement public précise que « 754 projets ont été déclarés éligibles et soumis à évaluation », soit un taux de recevabilité de près de 88 %.

Les dossiers retenus pour l'évaluation ont ensuite été passés au crible de plusieurs critères. Selon le communiqué, l'examen a porté notamment sur « la pertinence, la qualité, la faisabilité, l'impact social et économique, le caractère innovant et la viabilité » des initiatives présentées, une grille d'analyse qui se veut exigeante et transversale.

244 lauréats pour une enveloppe de 570 millions FCFA

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Au terme du processus de sélection, le Conseil d'administration a arrêté sa liste : 244 projets ont finalement été retenus, pour un montant global de 555 millions FCFA. Un appui complémentaire vient s'y greffer, puisque le FDCUIC indique que 15 millions FCFA supplémentaires ont été alloués « au titre de l'appui à la mobilité artistique », un dispositif géré séparément de l'appel à projets classique. Au total, ce sont donc 570 millions FCFA qui seront injectés dans l'écosystème des cultures urbaines et des industries créatives.

Une diversité de filières concernées

Le Fonds souligne que les initiatives lauréates couvrent plusieurs secteurs des cultures urbaines et des industries créatives, avec l'ambition affichée de contribuer « à la création, à la professionnalisation, à la structuration et au développement » de ces filières à l'échelle nationale.

Les porteurs de projets sélectionnés devront désormais patienter pour connaître les modalités pratiques de mise en oeuvre. Le FDCUIC annonce que les informations relatives au conventionnement et au versement des subventions seront diffusées « prochainement » via ses canaux de communication officiels.

L'établissement, placé sous la tutelle technique du ministère de la Culture, a par ailleurs adressé ses félicitations aux lauréats et remercié l'ensemble des candidats ayant pris part à cette édition 2026.