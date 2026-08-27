Sénégal: Mawlid - La tournée de la Première Dame Marie Khone Faye placée sous le signe de la foi et de l'unité

La Première Dame, Marie Khone Faye, a effectué, à l'occasion du Mawlid Naby, une tournée auprès de plusieurs foyers religieux du Sénégal, dans une démarche placée sous le signe de la foi, de la reconnaissance et de l'unité nationale.

De Léona Niassène à Tivaouane, en passant par Léona Kanène et Médina Baye, elle a rencontré plusieurs guides religieux et recueilli des prières pour le Président de la République, le Sénégal et la consolidation de la paix et de la stabilité nationales.

À Léona Niassène, première étape de sa tournée, Marie Khone Faye a rendu visite à l'Oustaz Hady Niass, dont elle a salué les enseignements, qu'elle a présentés comme une source de réconfort et de sérénité durant des moments difficiles.

Elle a ensuite été reçue par le Khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, qui a formulé des prières pour la Première Dame, son époux, le Président de la République, ainsi que pour la paix et la stabilité du Sénégal.

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À Léona Kanène, le Khalife général, Serigne Babacar Sy Kane, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le chef de l'État dans les actions entreprises dans l'intérêt supérieur de la Nation.

À Médina Baye, Marie Khone Faye a été accueillie par le Khalife général, Serigne Cheikh Mahi Niass, qui l'a reçue avec affection et formulé des prières pour un Sénégal prospère, uni et en paix.

La tournée s'est achevée à Tivaouane, où la Première Dame a été accueillie par Sokhna Aïda Sy, épouse du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Celle-ci lui a transmis les salutations du Khalife général et formulé des prières pour elle, le Président de la République et le Sénégal.