Sénégal: Maouloud à Touba - une nuit de ferveur et de spiritualité à la Grande Mosquée

La communauté mouride a célébré la naissance du Prophète Mouhamed (Psl), communément appelée Gamou, dans la nuit du 25 au 26 août, à la Grande Mosquée de Touba. Des milliers de fidèles ont pris part à cette célébration, dans une ambiance empreinte de spiritualité et de ferveur religieuse.

Hommes, femmes, jeunes et adultes ont afflué vers l'édifice religieux dès la tombée de la nuit. Progressivement, les différents espaces de la mosquée se sont remplis avant que la foule ne déborde sur l'esplanade. Les installations mises en place par les dahiras Moukhadimatoul Khidma et Rawdou Rayahine, chargés de l'organisation, ne suffisaient plus à contenir cette foule compacte.

À l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée, les fidèles, chapelet, Coran ou khassaïdes à la main, étaient plongés dans la prière et la récitation des textes religieux. Dans la nuit, les voix se mêlaient aux psalmodies, aux récitations coraniques et aux poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba, créant une atmosphère de profonde spiritualité. Malgré l'affluence, le calme et le recueillement dominaient cette nuit dédiée à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl).

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Selon Abdou Lahad Bousso, membre du comité scientifique du dahira Moukhadimatoul Khidma, cette tradition perpétue l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a commencé à célébrer le Gamou vers 1883 dans plusieurs localités, dont Diourbel, Thieyène Djolof et Darou Marnane. La tradition s'est poursuivie jusqu'au califat de Serigne Saliou Mbacké, qui a confié l'organisation de cette nuit aux dahiras Moukhadimatoul Khidma et Rawdou Rayahine.

Le programme comprend notamment la lecture du Saint Coran douze fois, la déclamation de panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba et la récitation de ses poèmes, dont Jazbu, Mawahibou et Moukhadimat. La lecture du « Barsane », un ouvrage retraçant la vie et l'oeuvre du Prophète (Psl), a également rythmé la nuit.

Une conférence consacrée à la personnalité du Prophète (Psl) à travers le poème Moukhadimat a aussi été organisée. La célébration a pris fin après la prière de l'aube. Pour la clôture, le khalife général des mourides, habituellement présent, a été représenté cette année par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké du dahira Rawdou Rayahine.