Sénégal: Mercato - Crystal Palace dit non à Liverpool pour Ismaïla Sarr !

Le dossier Ismaïla Sarr continue d'agiter le mercato anglais, et Liverpool s'invite désormais dans une liste de courtisans déjà bien fournie. Après Manchester United, Galatasaray et Al-Hilal, ce sont les Reds qui ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant sénégalais de Crystal Palace cet été. Selon les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, Liverpool a formulé ce 26 aout 2026 une offre avoisinant les 58 millions d'euros (un peu plus de 38 milliards FCFA) pour s'attacher ses services, dans l'optique de renforcer son secteur offensif sur les ailes.

Mais du côté des Eagles, la réponse a été sans appel. D'après The Athletic, Crystal Palace a repoussé cette première approche et ne semble pas disposé à revenir sur sa position. Le club londonien considère Sarr comme son meilleur élément de la saison écoulée et n'envisage pas de le laisser filer à ce stade du mercato, sauf offre nettement supérieure. Les Reds devront donc améliorer leur offre s'ils veulent obtenir gain de cause.

La situation reste toutefois à double tranchant : si Crystal Palace veut conserver son joueur, l'intéressé, âgé de 28 ans, souhaiterait de son côté quitter Selhurst Park avant la fin du mercato.