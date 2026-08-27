Sénégal: Basket-Mondial 2027 (qualifications) - Desagana Diop dévoile sa liste de 12 Lions

Ce mercredi 26 aout 2026, le sélectionneur des Lions du basketball sénégalais, Ngagne Desagana Diop, a annoncé son groupe de 12 joueurs retenus pour la 4e fenêtre des qualifications à la Coupe du monde. Cette phase se déroulera à Dakar du 27 au 30 août.

Deux noms ne figurent finalement pas sur la liste : Gora Camara, qui évolue à Roma Basket, et Amar Sylla, du club Comodoro. C'est la deuxième fois consécutive que ces deux intérieurs manquent un rassemblement des Lions. Sylla avait déjà raté le tournoi de juillet en raison d'une blessure, et Camara se retrouve à nouveau écarté pour cette fenêtre d'août.

Le sélectionneur souligne que la concurrence a été particulièrement serrée dans le secteur intérieur, un signe de la profondeur de l'effectif actuel. Les deux joueurs non retenus avaient pourtant pris part au dernier Afrobasket.

À l'inverse, cinq joueurs vont connaître leur première sélection officielle avec l'équipe nationale : Amadou Wade (surnommé Noireau), Pape Ibrahima Ndiaye, Mouhamed Faye, Atoumane Diagne et Mouhamadou Guèye. Les stars de l'équipe, Jean-Jacques Boissy et Branco Badji, seront de la partie.

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La liste des 12 Lions

Meneurs-arrières : Brancou Badio (Panathinaikos), Jean Jacques Boissy (Al Ahly Benghazi), Pape Ibrahima Ndiaye (Alliance Sportive Casablanca), Babacar Diallo (High Point University)

Ailiers / ailiers forts : Pape Moustapha Diop (Saint-Chamond Basket), Mbaye Ndiaye (Olympiakos), Ibrahima Fall Faye (Shanxi Longs), Mouhamadou Guèye (Valence)

Pivots : Ibou Dianko Badji (Shenzhen Leopards), Amadou Wade (AS Douanes), Atoumane Diagne (Lleida Basket), Mouhamed Faye (Paris Basket)

Le programme des Lions (Groupe F)

Jeudi 27 août, 18h30 : Égypte - Sénégal

Samedi 29 août, 18h30 : Sénégal - Angola

Dimanche 30 août, 18h30 : Mali - Sénégal