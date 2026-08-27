Algérie: Entrée en service de 20 bus pour renforcer le transport urbain

Tlemcen — Vingt nouveaux bus de transport urbain sont entrés en service, mercredi dans la wilaya de Tlemcen, venant renforcer le parc de l'Etablissement public de transport urbain et suburbain de Tlemcen, sous la supervision des autorités de la wilaya.

Ce premier quota de bus s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renouveler et à renforcer les parcs de transport urbain à travers le territoire national. A Tlemcen, cette opération permettra de faciliter les déplacements des habitants de l'agglomération du Grand Tlemcen, selon les explications fournies par le directeur des transports de la wilaya, Samir Rabiaï.

Le responsable a précisé que ces bus, d'une capacité de 100 passagers chacun, seront affectés au renforcement de neuf lignes de transport urbain, notamment celles reliant les quartiers de " El Koudia ", " Boudjlida " et " Oudjlida " dans la commune de Tlemcen, ainsi que les quartiers de " Bouhenak " et " AADL " dans la commune de Mansourah, en plus du quartier " Ouzidane " dans la commune de Chetouane.

La mise en service de ces nouveaux bus devrait contribuer à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et à réduire la tension enregistrée sur transport au niveau des lignes concernées, selon la même source.

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M. Rabiaï a également indiqué que le parc de transport urbain de la wilaya de Tlemcen sera prochainement renforcé par une deuxième tranche de 20 bus supplémentaires ou davantage, qui seront destinés à renforcer les lignes de transport au niveau des communes de Hennaya, Beni Mester et d'autres communes de la wilaya.

A noter que le parc de transport de la wilaya de Tlemcen compte plus de 1.300 bus de transport urbain et suburbain, exploités par quelque 950 opérateurs exerçant dans ce secteur, selon les données fournies par les services concernés.