Algérie: L'édition 2026 programmée en novembre

Alger — L'édition 2026 du semi-marathon d'Ouargla se tiendra le 14 novembre prochain, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

S'inscrivant dans le cadre des célébrations du 72e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, cette course pédestre est prévue sur une distance réglementaire de 21,0975 kilomètres, entre Ifrane et Ouargla.

L'évènement est organisé par le club local, Nadi Chabab El Houria Ifrane, en étroite collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ouargla.

Les organisateurs espèrent enregistrer une participation nombreuse, qui sera à la hauteur de l'évènement.