Algérie: La demande mondiale de gaz naturel a atteint un niveau record en 2025

Alger — La demande mondiale de gaz naturel a atteint un niveau record de 4.202 milliards de mètres cubes (m3) en 2025, soit une hausse de 69 milliards de m3 (+1,7%) par rapport à 2024, selon le Rapport mondial sur le gaz 2026 publié mercredi par l'Union internationale du gaz (IGU), qui souligne que le gaz continuera de jouer un rôle central dans le système énergétique mondial.

Le rapport indique que la hausse de la demande en 2025 a été principalement tirée par l'augmentation de la consommation dans le secteur résidentiel et commercial et l'utilisation accrue du gaz pour la production d'électricité, précisant que ce secteur a enregistré la plus forte augmentation absolue en 2025, avec 32 milliards de m3 supplémentaires, sous l'effet des besoins de chauffage durant l'hiver.

Le secteur de la production d'électricité est resté le premier secteur d'utilisation finale du gaz naturel, s'accaparant 34% de la demande mondiale globale, ajoute le rapport.

Parallèlement à la hausse de la demande, l'offre mondiale de gaz naturel a atteint un niveau record de 4.147 milliards de m3 en 2025, et les importations nettes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré un niveau record de 580 milliards de m3.

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En matière d'approvisionnements, l'Amérique du Nord arrive en tête en 2025, dépassant la Russie pour devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel, le GNL américain ayant couvert plus de la moitié des importations européennes.

Concernant les perspectives du marché en 2026, le rapport prévoit le premier recul annuel de la demande mondiale de gaz naturel depuis 2022, avec une baisse de 7 milliards de m3, bien que la poursuite de la croissance de la production aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres régions devrait compenser une grande partie de la baisse des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient.

Dans ce cadre, l'expansion des centres de données s'est imposée comme l'une des nouvelles sources de demande d'électricité, représentant environ 1,9% de la demande mondiale d'électricité en 2025, ce qui renforce le besoin de disposer de sources d'énergie fiables et flexibles capables de répondre rapidement à la hausse de la demande, relève le document, qui souligne l'importance de poursuivre les investissements dans la production, la liquéfaction, le transport, la regazéification et le stockage, afin d'accroître les approvisionnements, de diversifier les voies commerciales et de renforcer la capacité des marchés à faire face aux fluctuations soudaines de la demande et de l'offre.

L'IGU a conclu que le gaz naturel et le GNL continueront de jouer un rôle central dans le système énergétique mondial, compte tenu de leur capacité à assurer la fiabilité et à soutenir la sécurité des approvisionnements, à condition que les investissements et l'innovation se poursuivent pour accompagner les évolutions rapides de la demande et répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité.