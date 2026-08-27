Algérie: Lâcher de 400 perdrix dans la forêt de Tagdemt

Tiaret — Au moins 400 perdrix ont été lâchées dans la forêt de Tagdemt, dans la wilaya de Tiaret, dans le but de développer la faune sauvage et de préserver la biodiversité, a-t-on appris, mercredi, auprès de la Conservation des forêts.

Le chef du service de protection de la faune et de la flore à la Conservation des forêts, Abdelkader Abidi, a souligné que cette opération, menée hier, mardi, en présence de représentants de plusieurs organismes, notamment du Centre cynégétique de Zeralda (Alger), qui a fourni les oiseaux, ainsi que des services de sécurité et de la Fédération de wilaya des chasseurs, s'inscrit dans le cadre du plan de la Conservation des forêts visant à développer la faune au sein du milieu forestier et à préserver la biodiversité.

Il a ajouté que le choix de la forêt de Tagdemt pour accueillir cette opération s'explique principalement par le fait qu'il s'agit d'une zone interdite à la chasse, mais également par les conditions favorables qu'elle offre à la reproduction de la perdrix, notamment en matière de disponibilité en eau et en nourriture.

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M. Abidi a souligné que la protection et le suivi de ces oiseaux pourraient contribuer, à l'avenir, à assurer la disponibilité de gibier au profit des chasseurs dans les forêts avoisinantes.

Il a également relevé que la présence des responsables de la Fédération de wilaya des chasseurs témoigne de leur prise de conscience quant à l'importance de soutenir ce type d'initiatives et de leur volonté de coopérer avec les différents organismes pour lutter contre le braconnage,

tout en contribuant à créer les conditions favorables au développement et à la protection de cette richesse faunistique.

Cette démarche revêt une importance particulière, compte tenu des fluctuations climatiques que connaît la région, notamment les perturbations météorologiques durant l'hiver et les fortes températures enregistrées en été.