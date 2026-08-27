Algérie: La diplomatie religieuse et ses contributions, thème d'un Colloque national

Adrar — La diplomatie religieuse et ses contributions dans l'établissement de relations de communication et l'instauration de la paix est le thème de la 15e édition du Colloque national tenu, mercredi à Adar, à l'initiative de l'école coranique "Malek Ben-Anes" du vieux Ksar Ougdim, dans le cadre des activités de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif dans la wilaya d'Adrar.

Dans son intervention en ouverture, à la maison de la culture, des travaux de cette rencontre, le représentant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Aïssa Bouaïcha, a souligné que "choisir le thème de la diplomatie religieuse traduit la conscience de la mission qu'assument les institutions

religieuses et spirituelles pour faire face aux défis conjoncturels, à l'ère où l'Algérie considère la diplomatie religieuse en tant que moyen de dialogue et de propagation de la paix, au travers du rôle des zaouïas (confréries) et écoles coranique dans l'enseignement du Saint Coran et des sciences religieuses sur la base de la modération et du juste milieu".

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Le même responsable a mis en avant, à ce titre, que le ministère des Affaires religieuses valorise ces activités au travers la consolidation de la communication avec les promus et disciples des écoles coraniques algériennes issus des pays limitrophes, et l'accueil des Oulémas et chercheurs des différents pays à l'effet de renforcer les relations et canaux de dialogue.

Pour sa part, le Cheikh de l'école coranique "Malek Ben-Anes" du Ksar d'Ougdim, l'imam Mohamed El-Mehdi Ghitaoui, a donné un aperçu sur les missions des éminents érudits et Oulémas ayant tenu à la rectitude et jeté les bases de la diplomatie religieuse en Algérie et en Afrique, à l'instar du Cheikh Ben-Abdelkrim El-Maghili, le Cheikh Ahmed Tidjani et l'Emir Abdelkader El-Djazaïri, fondateur de l'Etat moderne, ainsi que d'autres ayant suivi ce parcours dans le dénouement des conflits par le dialogue en Algérie et en Afrique, tels les Choyoukh des Zaouïas et des écoles coraniques, à leurs têtes les défunts Cheikh Sidi-Mohamed Belkebir et Moulay El-Touhami Ghitaoui.

Le programme de ce Colloque national, rehaussé par la présence des éminentes personnalités religieuses, imams, Chouyoukh et universitaires, prévoit une série d'axes afférents à la valeur de la réconciliation comme volet de la diplomatie religieuse, les valeurs de paix et les règles légitimes de la diplomatie religieuse.