Algérie: Large victoire de l'Algérie devant la Macédoine du Nord (37-23)

Tarente (Italie) — La sélection algérienne féminine de handball s'est imposée, mercredi à Tarente (Italie), devant son homologue de la Macédoine du Nord sur le score de 37 à 23 (mi-temps: 20-11), en match comptant pour la troisième journée du tournoi de handball féminin des Jeux méditerranéens 2026.

C'est le deuxième succès des handballeuses algériennes aux JM-2026, après celui obtenu devant le Kosovo (35-20), contre une défaite face à l'Italie (17-27).

Le deuxième match de cette troisième journée oppose la Grèce à la Tunisie ce mercredi (16h30), alors que la troisième rencontre mettant aux prises le Kosovo et l'Italie, est prévue jeudi (19h00).

Les handballeuses algériennes joueront leur quatrième match face à la Grèce (vendredi 28 aout, 16h30), avant de boucler le premier tour face à la Tunisie (dimanche 30 aout, 14h00).

Le tournoi de handball féminin des JM-2026 se joue avec une formule de poule unique (mini-championnat), dont les deux premiers se qualifieront pour la finale (médaille d'or), alors que les troisième et quatrième joueront la finale pour le bronze. Les deux rencontres sont programmées le 1er septembre 2026.