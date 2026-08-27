Tunisie: Un terrain catastrophique et dangereux - Qui a homologué le terrain de Métlaoui ?

26 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Jouer sur ce tartan délabré à 44 degrés est quelque chose d'insensé. Comment la FTF a-t-elle pu homologuer une pelouse pareille ?

L'image télévisée déjà laide et floue (nos amis de la Télévision tunisienne n'en sont pas à leur première avec une qualité médiocre comme si le match passait en noir et blanc), la chaleur torride, et le tartan de Métlaoui tellement misérable et limite impraticable, que l'on se pose une question simple : qui a homologué le terrain de Métlaoui ?

C'est bien sûr la commission relevant de la FTF, mais comment a-t-elle pu le faire ? Sur quels critères ? Comment se permettre de jouer dans des conditions pareilles ? En 2026, l'image qu'on a vue de ce terrain de Métlaoui était très moche pour notre pays et notre football. C'était tout sauf un terrain respectable d'une région et d'un club prestigieux tels que l'ESMétlaoui, et ceci dure depuis des années.

Sans que l'on bronche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ESM est un club en pleine souffrance financière et dont le stade est loin, très loin des normes. Une pelouse pareille, où le tartan tourne en gomme sous une chaleur pareille, est très dangereuse pour le dos et les muscles des joueurs. Le moindre contact, le moindre faux rebond peuvent être fatals pour les chevilles et les jambes.

Il ne fallait rien demander aux joueurs de l'ESM et du CA qui se donnaient à fond mais les jambes ne répondaient pas tellement il faisait chaud et tellement le terrain était dur à manier. Un appel plus qu'urgent pour sauver le stade de Métlaoui et pour rénover sa pelouse quitte à le fermer.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.