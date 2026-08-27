Tunisie: Un terrain catastrophique et dangereux - Qui a homologué le terrain de Métlaoui ?

Jouer sur ce tartan délabré à 44 degrés est quelque chose d'insensé. Comment la FTF a-t-elle pu homologuer une pelouse pareille ?

L'image télévisée déjà laide et floue (nos amis de la Télévision tunisienne n'en sont pas à leur première avec une qualité médiocre comme si le match passait en noir et blanc), la chaleur torride, et le tartan de Métlaoui tellement misérable et limite impraticable, que l'on se pose une question simple : qui a homologué le terrain de Métlaoui ?

C'est bien sûr la commission relevant de la FTF, mais comment a-t-elle pu le faire ? Sur quels critères ? Comment se permettre de jouer dans des conditions pareilles ? En 2026, l'image qu'on a vue de ce terrain de Métlaoui était très moche pour notre pays et notre football. C'était tout sauf un terrain respectable d'une région et d'un club prestigieux tels que l'ESMétlaoui, et ceci dure depuis des années.

Sans que l'on bronche.

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L'ESM est un club en pleine souffrance financière et dont le stade est loin, très loin des normes. Une pelouse pareille, où le tartan tourne en gomme sous une chaleur pareille, est très dangereuse pour le dos et les muscles des joueurs. Le moindre contact, le moindre faux rebond peuvent être fatals pour les chevilles et les jambes.

Il ne fallait rien demander aux joueurs de l'ESM et du CA qui se donnaient à fond mais les jambes ne répondaient pas tellement il faisait chaud et tellement le terrain était dur à manier. Un appel plus qu'urgent pour sauver le stade de Métlaoui et pour rénover sa pelouse quitte à le fermer.