Tunisie: Quand le patrimoine devient un décor - Que reste-il lorsque les lumières s'éteignent ?

De la Médina de Tunis aux théâtres antiques de Dougga et d'Oudhna, du Colisée d'El Jem à Carthage, les lieux patrimoniaux accueillent de plus en plus la création. Une rencontre féconde, mais qui pose une question essentielle : comment faire vivre le patrimoine sans le transformer en simple scénographie ? Et surtout : que reste-t-il du patrimoine lorsque les projecteurs s'éteignent ?

Il suffit parfois de quelques projecteurs pour transformer un palais en scène, une médina en décor et un site historique en arrière-plan photographique. La musique s'élève dans une cour ancienne, les spectateurs prennent place entre des murs plusieurs fois centenaires, les téléphones se lèvent et, pendant quelques heures, le patrimoine devient le cadre d'un événement culturel.

Faut-il s'en inquiéter ? Pas nécessairement. Car un patrimoine qui ne serait plus qu'un objet à contempler, protégé derrière des portes closes et éloigné de la vie contemporaine, risquerait aussi de perdre une partie de son sens. La question est ailleurs : à quel moment faire vivre le patrimoine, cela revient-il à le réduire à un décor ?

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La Tunisie est particulièrement concernée par cette question. Son patrimoine monumental constitue un extraordinaire réservoir de lieux susceptibles d'accueillir la création. La seule Médina de Tunis compte quelque 700 monuments historiques, parmi lesquels des palais, des mosquées, des mausolées, des médersas et des demeures patriciennes. Elle n'est d'ailleurs pas une ville-musée figée. L'Unesco souligne elle-même la manière dont ses palais et centres culturels accueillent concerts, récitals, spectacles et installations artistiques.

Cette rencontre entre patrimoine et création n'est donc pas une anomalie. Elle peut être une véritable politique de transmission.

Lorsqu'un jeune Tunisien entre pour la première fois dans un palais de la Médina à l'occasion d'un concert, il ne vient peut-être pas chercher une leçon d'histoire. Il vient écouter un artiste. Pourtant, il découvre un lieu, une architecture, une atmosphère, une partie de la mémoire de sa ville. Le spectacle peut alors devenir une porte d'entrée vers le patrimoine.

C'est précisément là que réside l'un des grands intérêts de ces manifestations : elles rendent le patrimoine fréquentable, sensible et contemporain.

Mais cette relation n'est jamais neutre. Un monument historique n'est pas une salle de spectacle comme une autre. Ses murs, ses sols, ses décors, ses proportions, ses matériaux et son environnement répondent à des contraintes particulières. Installer une scène, du matériel sonore et lumineux, faire circuler un public nombreux, multiplier les branchements et les équipements techniques suppose une vigilance qui dépasse largement les exigences ordinaires d'une manifestation culturelle.

Le patrimoine impose son propre temps, sa propre fragilité et ses propres limites.

C'est pourquoi la question ne devrait pas être : « Peut-on organiser un spectacle dans un lieu historique ? ». Mais plutôt: « Dans quelles conditions peut-on le faire ? ».

L'Institut national du patrimoine a précisément pour mission l'inventaire, l'étude, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel, archéologique, historique et artistique tunisien. La mise en valeur n'est donc pas contradictoire avec la conservation. Elle en constitue même une dimension essentielle. Mais valoriser ne signifie pas tout permettre.

Le risque apparaît lorsque le lieu prend le dessus sur l'oeuvre, lorsque son caractère historique devient essentiellement un argument de communication. Le palais devient alors une belle image sur une affiche, la médina un décor photogénique, le théâtre antique un spectaculaire arrière-plan. On ne regarde plus vraiment le monument. On le consomme visuellement.

Quand la lumière finit par cacher le patrimoine

Carthage offre à cet égard un exemple particulièrement révélateur. Que devient un site archéologique lorsque les projecteurs, les projections, les jeux de lumière et le mapping prennent tellement de place qu'ils finissent par détourner le regard des vestiges eux-mêmes ? Le spectacle peut alors être si présent qu'il finit paradoxalement par effacer ce qu'il était censé mettre en valeur.

Les pierres deviennent une surface de projection, les ruines un écran, le site une toile de fond. Le problème n'est pas la lumière en elle-même, ni le recours aux nouvelles technologies. Le mapping peut raconter, révéler, documenter, interpréter. Il peut même permettre de rendre lisibles des traces, des volumes ou des histoires qui échappent au regard. Mais à quel moment cesse-t-il d'être un outil pour devenir une fin en soi ?

La question pourrait alors être formulée autrement : la technologie sert-elle à révéler le site ou le site sert-il de support à la technologie ?

Ailleurs, cette interrogation est également posée. Des recherches consacrées au projection mapping dans les sites patrimoniaux montrent notamment que certaines expériences japonaises cherchent à créer une interaction entre le visiteur et l'environnement historique, en intégrant au spectacle des éléments liés à l'histoire, aux traditions et au paysage. D'autres manifestations utilisent essentiellement les façades anciennes comme surfaces de projection, faisant du monument le support visuel d'un spectacle qui pourrait presque être déplacé ailleurs.

La différence est fondamentale. Dans un cas, la technologie devient un outil d'interprétation. Dans l'autre, le patrimoine risque de n'être plus qu'une surface spectaculaire.

Cette dérive est d'autant plus facile à l'heure des réseaux sociaux. Une manifestation culturelle est désormais aussi une succession d'images : une scène devant une façade ancienne, un artiste éclairé au milieu des ruines, un public photographié dans une cour historique. Le lieu possède immédiatement une valeur esthétique et communicationnelle. Il donne du prestige à l'événement. Mais que savons-nous encore de ce lieu une fois les projecteurs éteints ?

Que reste-t-il après le festival ?

La question mérite d'être posée avec davantage d'insistance. Après un festival, un concert ou une performance, l'intérêt pour le site augmente-t-il réellement ? Le public revient-il? Les visiteurs cherchent-ils à en savoir davantage sur son histoire ? Les populations locales bénéficient-elles de cette nouvelle visibilité ? Les artisans, les commerçants, les guides, les associations patrimoniales en tirent-ils quelque chose ? Le site reçoit-il davantage de moyens pour sa conservation, sa médiation ou son entretien ? Autrement dit : l'événement produit-il une relation durable avec le patrimoine ou seulement une consommation ponctuelle de son image ?

Ailleurs, certaines expériences montrent qu'une autre relation entre événementiel et patrimoine est possible. À Pompéi, en Italie, l'organisation de spectacles dans le parc archéologique s'inscrit dans un dispositif qui encadre les propositions d'événements et les espaces susceptibles de les accueillir. Et certaines programmations vont plus loin en associant aux concerts des visites archéologiques, des parcours thématiques, la découverte des anciennes vignes ou encore des ouvertures nocturnes du parc.

Le spectacle devient alors autre chose qu'un simple rendez-vous artistique dans un décor prestigieux. Il peut être une manière d'entrer dans le site, d'y rester plus longtemps, de le regarder autrement. La différence est essentielle. Il ne s'agit plus seulement de faire venir un artiste à Pompéi parce que Pompéi constitue un décor spectaculaire. Il s'agit aussi de faire en sorte que le spectacle conduise vers Pompéi.

C'est peut-être là une piste pour notre propre réflexion : un événement organisé dans un lieu patrimonial devrait-il être évalué non seulement au nombre de spectateurs qu'il attire, mais aussi au nombre de personnes qu'il incite ensuite à revenir vers le lieu, à le visiter, à en comprendre l'histoire et à s'y intéresser ? Autrement dit, le véritable indicateur de réussite ne serait pas seulement la fréquentation du festival, mais ce qu'il produit comme fréquentation du patrimoine après le festival.

Des grands sites aux lieux oubliés

La question est particulièrement importante pour les médinas. Car une médina n'est pas seulement constituée de monuments. Elle est un tissu urbain, un ensemble d'habitations, de commerces, de métiers, de pratiques, de circulations et de mémoires. L'Unesco insiste d'ailleurs sur cette dimension : la valeur de la Médina de Tunis réside autant dans ses bâtiments que dans la cohérence de son tissu urbain et dans les interactions sociales et économiques qui l'ont façonnée.

Faire vivre une médina ne consiste donc pas uniquement à y installer des spectacles. Il s'agit aussi de faire vivre ceux qui l'habitent. De préserver ses métiers. De soutenir ses artisans. De maintenir ses commerces. De raconter son histoire. De permettre à ses habitants d'être autre chose que les figurants involontaires d'une carte postale. Mais le même raisonnement doit être étendu aux sites moins connus, moins monumentaux et moins médiatisés. Que se passe-t-il lorsque l'on sort de Carthage, d'El Jem ou de Dougga ?

La Table de Jugurtha, par exemple, appartient à cette autre catégorie de lieux où patrimoine culturel, mémoire historique, paysage et environnement se rencontrent. Sa valeur ne réside pas seulement dans ce que l'on peut y organiser, mais dans ce que le visiteur peut y comprendre et dans la relation qu'il peut établir avec le lieu. Une manifestation qui y serait organisée pourrait-elle contribuer à faire connaître durablement le site, son histoire, son environnement, ses communautés et les enjeux liés à sa préservation ? C'est là que la question de la valorisation prend toute son importance.

La visibilité n'est pas encore la valorisation. Car un site peut devenir viral pendant quelques jours et rester ensuite aussi méconnu qu'avant. Une photographie peut circuler massivement sans que celui qui la partage sache ce qu'il regarde. Un festival peut attirer plusieurs milliers de personnes sans qu'une seule information supplémentaire sur le lieu ne soit réellement transmise au public. Le patrimoine ne devrait donc pas seulement fournir un cadre à l'événement. Et l'événement devrait aussi laisser quelque chose au patrimoine.

Un autre modèle est-il possible ?

Il ne s'agit pas de sanctuariser le patrimoine au point de le rendre inaccessible. Il ne s'agit pas davantage de le livrer sans précaution aux impératifs de l'événementiel. Il faut inventer une troisième voie.

Une voie dans laquelle l'artiste ne vient pas simplement occuper un lieu, mais dialogue avec lui. Où l'architecture n'est pas utilisée comme toile de fond, mais devient une partie du récit. Où la lumière révèle au lieu de masquer. Où la technologie sert l'histoire plutôt que de la recouvrir. Où le public ne vient pas uniquement voir un spectacle, mais découvre aussi un morceau de son histoire. Où l'organisateur pense à ce que l'événement laissera derrière lui.

Chaque manifestation devrait pouvoir répondre à quelques questions simples : qu'apporte-t-elle au lieu ? Que lui coûte-t-elle ? Que découvre le public qu'il ne savait pas avant de venir ? Que restera-t-il après son départ ? Et surtout, le public reviendra-t-il lorsque la scène aura disparu ?

C'est peut-être à cette condition que le patrimoine peut réellement devenir contemporain sans cesser d'être historique. Car le patrimoine n'est pas destiné à rester éternellement derrière une vitrine. Il doit continuer à vivre, à être regardé, questionné, habité et parfois même réinterprété. Mais entre faire vivre un patrimoine et l'utiliser comme décor, la frontière est ténue. Et cette frontière ne se mesure pas seulement à la beauté des images produites pendant le festival. Elle se mesure à ce qu'il reste lorsque les lumières s'éteignent.