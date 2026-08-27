Tunisie: Bourse de Tunis - Transaction de blocs portant sur le titre AMEN BANK

Le marché de la bourse de Tunis a gagné quelques points sur la séance (0,08 %), terminant à 19531,53 points, dans un modeste volume de 6,2 MD, selon Tunisie Valeurs.

Les échanges ont notamment, profité de la réalisation d'une transaction de blocs, ayant porté sur le titre AMEN BANK pour une enveloppe globale de 1,05 MD.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. Grignotant 0,1 % à 90,690 D, l'action du bras bancaire du groupe PGI a alimenté le marché avec des capitaux assez garnis de 1,4 MD.

La palme d'or est revenue au titre SOTUMAG. L'action du gestionnaire du marché de gros de Bir El Kassâa a grapillé 3,6 % à 20,000 D, dans un maigre flux de 183 mille dinars.

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Le titre SIAME s'est également bien comporté sur la séance. L'action du spécialiste des appareillages électriques a pris 2,2 % à 4,600 D, dans des échanges réduits de 42 mille dinars.

Le titre ASSAD a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L'action du spécialiste des batteries automobiles a perdu 4,3 % à 2,690 D, en drainant un faible volume de 131 mille dinars.

Le titre ATB a été mal orienté sur la séance. L'action de la filiale du groupe ARAB BANK s'est délestée de 1,7 % à 3,540 D. La valeur a brassé un modeste flux de 80 mille dinars sur la séance.