Ile Maurice: Le RMB se glisse dans le portefeuille mauricien

L'internationalisation du renminbi (RMB), la monnaie officielle chinoise, et son rôle dans le paysage financier international faisait l'objet d'un symposium organisé le 24 août par la Bank of China au Hennessy Park Hotel, à Ébène. Sous le thème «Building a New Global Financial Landscape - RMB Cross-Border Usage and Bond Markets», la rencontre a réuni cinq experts du siège de la Bank of China. Les échanges ont notamment porté sur l'utilisation du RMB dans les transactions transfrontalières et les marchés obligataires.

Prenant la parole, le First Deputy Governor de la Bank of Mauritius, Rajeev Hasnah, a souligné l'importance d'offrir davantage de choix aux entreprises mauriciennes dans leurs échanges avec la Chine. «Nous ne demandons pas aux entreprises de choisir une monnaie plutôt qu'une autre. Nous leur donnons une option supplémentaire», a-t-il expliqué.

Selon lui, le rôle de la banque centrale est de veiller à ce que les infrastructures, les mécanismes de liquidité et le cadre institutionnel nécessaires soient disponibles et fonctionnels. L'utilisation du RMB pourrait notamment permettre aux entreprises ayant des échanges réguliers avec la Chine de mieux gérer leur exposition au risque de change et de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leurs transactions. Rajeev Hasnah a également rappelé que la Chine compte parmi les principaux partenaires commerciaux de Maurice et que les relations entre les deux pays dépassent le seul cadre des échanges commerciaux, couvrant notamment l'investissement, le tourisme et la technologie.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de plusieurs années de coopération entre la Bank of Mauritius et la Bank of China. Rajeev Hasnah a notamment évoqué l'accord bilatéral de swap de devises entre les deux banques centrales, dont la signature marque, selon lui, le début d'une nouvelle phase. La Banque de Maurice travaille désormais avec les banques domestiques afin de mettre en place les mécanismes nécessaires pour leur permettre d'accéder à la liquidité dans le cadre de cet accord.

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La prochaine étape consiste ainsi à rendre cette facilité accessible aux banques participantes pour des activités éligibles de commerce et d'investissement. Pour Rajeev Hasnah, l'efficacité de ce dispositif sera surtout évaluée à sa capacité à répondre aux besoins réels des entreprises. «La question n'est pas de savoir si le cadre paraît bon sur le papier, mais s'il fonctionne pour le marché», a-t-il souligné.

De son côté, Wei Zhiyu, Chief Executive Officer (CEO) de Bank of China (Mauritius) Limited, a mis en avant le rôle de la banque dans le développement des échanges financiers entre la Chine et l'Afrique. Il a souligné les efforts de la Bank of China pour renforcer les mécanismes de compensation en RMB et faciliter les paiements transfrontaliers.

La banque entend ainsi poursuivre sa collaboration avec les acteurs du secteur financier afin de développer des solutions facilitant l'utilisation internationale du RMB et de soutenir davantage les échanges entre les entreprises chinoises et africaines.

Par ailleurs, Rajeev Hasnah a insisté sur la nécessité pour Maurice de maintenir un système financier ouvert et adaptable, alors que les échanges commerciaux et les marchés financiers internationaux continuent d'évoluer.