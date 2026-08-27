Ile Maurice: Nathalie Tong Sam - «L'assurance voyage est de plus en plus perçue comme un élément essentiel du voyage lui-même»

interview

Quelques mois après le début des tensions au Moyen-Orient, les voyageurs mauriciens restent plus attentifs à leur couverture d'assurance voyage, notamment aux garanties et exclusions liées aux risques géopolitiques. Nathalie Tong Sam, «Manager - Corporate Travel» chez SWAN, revient sur l'évolution de leurs besoins.

Depuis l'aggravation des tensions géopolitiques internationales, notamment au Moyen-Orient, observez-vous une hausse des demandes concernant les couvertures ou l'interruption de voyage ?

On observe une vigilance renforcée chez les voyageurs depuis les tensions au Moyen-Orient et les perturbations du trafic aérien qu'elles ont provoquées. Les clients, particuliers comme entreprises, sont désormais plus attentifs aux garanties liées à l'annulation de voyage, à l'interruption de séjour et aux retards de transport. Il est toutefois précisé que les garanties liées aux événements géopolitiques sont soumises à des conditions spécifiques et peuvent faire l'objet d'exclusions.

Les risques géopolitiques actuels ont-ils modifié la manière dont vous conseillez vos clients sur le choix des garanties à souscrire ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces risques ont en effet conduit les voyageurs à porter une attention accrue à leur protection lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. En conséquence, nous mettons davantage l'accent sur l'analyse des besoins spécifiques liés à chaque destination et sur l'importance de garanties adaptées, notamment en matière d'assistance, de frais médicaux, de risque lié aux attentats terroristes et de perturbations du séjour. Au-delà des bénéfices liés à nos produits, nous avons mis en place un service de conseil permettant un encadrement personnalisé de notre clientèle afin qu'elle bénéficie d'une meilleure compréhension de l'étendue de sa couverture.

Le choix de destinations proches de certaines zones de tensions influence-t-il le type de couverture recommandé ?

Nos solutions d'assurance voyage offrent une couverture mondiale, permettant aux voyageurs de bénéficier d'une protection étendue, quelle que soit leur destination. Toutefois, comme pour la plupart des contrats d'assurance voyage, certaines limites de garantie s'appliquent, notamment en ce qui concerne les risques liés à la guerre et aux conflits armés.

Le choix d'une destination proche de zones de tension n'entraîne donc pas nécessairement une modification de la couverture recommandée. Cela étant dit, il nous appartient d'informer notre clientèle sur les garanties offertes ainsi que les limitations applicables au contrat d'assurance, avant leur départ. Notre rôle est d'accompagner chaque client dans le choix du niveau de couverture le plus adapté à ses besoins, en veillant à ce qu'il dispose d'une protection adéquate pour les aléas couverts par le contrat d'assurance.

Quelles sont les garanties les plus sollicitées aujourd'hui ?

Observe-t-on une évolution des besoins ? Les voyageurs recherchent aujourd'hui une protection plus étendue, avec des plafonds de couverture plus élevés et des garanties renforcées, notamment pour faire face aux coûts médicaux élevés à l'étranger survenant en cas d'imprévu médical en voyage. D'autres garanties les plus sollicitées demeurent celles liées à l'assistance et au rapatriement, ainsi qu'aux perturbations de voyage telles que les annulations, les retards et les incidents concernant les bagages. Cette tendance reflète une sensibilité accrue aux imprévus du voyage et une recherche de solutions offrant à la fois une protection optimale et un bon rapport qualité-prix.

Le climat actuel pousse-t-il les voyageurs à privilégier des couvertures plus complètes qu'auparavant ?

En effet, les tensions géopolitiques, les nouvelles dessertes aériennes, entre autres ont contribué à une évolution des attentes des voyageurs. Au-delà du coût, les clients s'intéressent davantage à la qualité et à l'étendue de la couverture dont ils bénéficient. Ils prennent le temps de comparer les garanties et cherchent des solutions offrant une protection adaptée à leurs besoins spécifiques.

Cette tendance reflète une volonté croissante de voyager en toute sérénité, avec une meilleure compréhension des protections disponibles avant le départ. Cette évolution reflète une meilleure compréhension de l'importance de l'assurance voyage, qui est de plus en plus perçue comme un élément essentiel du voyage lui-même, plutôt que comme une dépense facultative.

Avec l'évolution du contexte international, avez-vous dû adapter vos produits ou certaines options de couverture ?

Nos produits ont été développés de manière à répondre à une grande diversité de besoins et de profils. Grâce à plusieurs niveaux de couverture et à une flexibilité dans la durée de garantie, ils permettent aux clients de bénéficier d'une protection adaptée à leurs besoins spécifiques. Nous continuons à accompagner nos clients en les guidant vers les solutions les plus adaptées à leur situation, tout en veillant à améliorer et à réinventer nos prestations tant au niveau du service que du produit.

Quels sont aujourd'hui les principaux défis du marché de l'assurance voyage à Maurice ?

Les principaux défis à relever sont la maîtrise des coûts médicaux en cas d'imprévu médical durant le voyage à l'étranger, l'adaptation aux nouvelles habitudes de voyage et la nécessité de proposer des produits toujours plus flexibles. Les voyageurs attendent désormais des solutions personnalisées, facilement accessibles via les plateformes numériques, des plafonds de garantie plus élevés et une prise en charge efficace en cas d'imprévu. Les assureurs doivent donc continuellement renforcer leurs offres pour répondre à ces attentes dans un marché en constante évolution tout en apportant une valeur ajoutée ainsi qu'une approche novatrice.

Quels sont les différents types de couvertures d'assurance voyage proposés aujourd'hui aux voyageurs mauriciens ? Quelles sont les principales garanties incluses dans ces contrats ?

L'assurance voyage a été conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des étudiants, en proposant une gamme de formules adaptées à chaque profil de voyageur. Que ce soit pour des déplacements professionnels, des séjours d'études ou des voyages de loisirs, le voyageur peut sélectionner le niveau de protection correspondant à sa destination, à la fréquence de ses déplacements et à son budget.

Les garanties incluent notamment la couverture des frais médicaux d'urgence à l'étranger, l'assistance et le rapatriement médical, l'annulation ou l'interruption de voyage, les retards de transport, ainsi que la perte, le vol ou les dommages causés aux bagages. Afin d'offrir une protection optimale, les garanties sont disponibles avec des plafonds de couverture modulables selon le plan choisi, permettant à chaque voyageur de bénéficier d'une couverture sur mesure et d'une grande flexibilité quant à la durée de son voyage.