Togo: Foi, synodalité et paix sociale - Les priorités du nouvel évêque de Kpalimé

À quelques jours de son ordination par le Nonce Apostolique Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, le nouvel évêque de Kpalimé, Mgr Edmond Yawo Amekuse, a annoncé mercredi sa devise épiscopale : « Adiutores gaudii vestri », qui signifie « Nous sommes les coopérateurs de votre joie ».

À l'image de Saint Paul, il affirme ne pas venir régenter la foi des autres, mais coopérer à leur joie. «

Le nouvel évêque de Kpalimé porte également une vision du rôle de l'Église face au débat politique, s'appuyant sur une exhortation du Pape Benoît XVI. « L'Église ne se substitue pas aux hommes politiques et ne cherche pas à faire de la politique. En revanche, elle se veut une école de paix, de réconciliation et de vie », a-t-il souligné, ajoutant que l'Église doit « former les consciences » pour que chacun puisse discerner ses choix, agissant ainsi « comme une mère éducatrice ».

Concernant les défis à venir, Mgr Amekuse évoque en priorité la nécessité d'une communion profonde entre tous les fidèles du diocèse.

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Nommé le 26 juin dernier par le Vatican, Mgr Edmond Yawo Amekuse succède à Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou, admis à la retraite.

Son ordination est prévue samedi prochain dans son diocèse.