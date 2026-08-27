Sénégal: Ziguinchor - Yankoba Diémé dans les foyers religieux de Bignona et Oussouye, à partir de jeudi

Ziguinchor — Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, va entamer jeudi une tournée de deux jours dans les foyers religieux de Bignona et Oussouye, dans la région de Ziguinchor (sud).

Dans le cadre de cette tournée, il va rencontrer les chefs religieux, l'Eglise et jeunes du département de Bignona et de la commune de Oussouye.

La tournée de M. Diémé va démarrer par des rencontres prévues dans des foyers religieux. Il va notamment rencontrer, au premier jour de sa visite, les responsables de l'Eglise dans le département de Bignona.

Yankoba Diémé va ensuite se rendre vendredi dans la commune de Oussouye, étape au cours de laquelle il va s'entretenir avec des jeunes de ces deux localités.

Le ministre des Forces armées a par ailleurs annoncé qu'il se rendra à Mahmouda Cherif et à Darou Salam Cherif, dans la commune de Kataba 1, pour assister à la ziarra annuelle de feu Cherif Cheikhna Mahfouz Aidara, prévue ce week-end.

Il est arrivé mercredi après-midi à Ziguinchor, en vue de cette tournée.