Sénégal: Ziguinchor - Yankoba Diémé dans les foyers religieux de Bignona et Oussouye, à partir de jeudi

26 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, va entamer jeudi une tournée de deux jours dans les foyers religieux de Bignona et Oussouye, dans la région de Ziguinchor (sud).

Dans le cadre de cette tournée, il va rencontrer les chefs religieux, l'Eglise et jeunes du département de Bignona et de la commune de Oussouye.

La tournée de M. Diémé va démarrer par des rencontres prévues dans des foyers religieux. Il va notamment rencontrer, au premier jour de sa visite, les responsables de l'Eglise dans le département de Bignona.

Yankoba Diémé va ensuite se rendre vendredi dans la commune de Oussouye, étape au cours de laquelle il va s'entretenir avec des jeunes de ces deux localités.

Le ministre des Forces armées a par ailleurs annoncé qu'il se rendra à Mahmouda Cherif et à Darou Salam Cherif, dans la commune de Kataba 1, pour assister à la ziarra annuelle de feu Cherif Cheikhna Mahfouz Aidara, prévue ce week-end.

Il est arrivé mercredi après-midi à Ziguinchor, en vue de cette tournée.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.