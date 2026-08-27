Angola: Le pays organise un Forum des entreprises sur les mines en Australie

Luanda — Le premier Forum des entreprises Australie-Angola, consacré à l'investissement et au développement de l'industrie des minerais critiques, se tiendra le 3 septembre à Perth, en Australie-Occidentale, dans le cadre de la 24e édition de la conférence Africa Down Under.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Angola, qui sera organisée pour la première fois lors de cette conférence, considérée comme l'un des principaux rendez-vous internationaux consacrés au secteur minier africain organisés en dehors du continent.

Selon un communiqué de presse de l'Ambassade d'Angola en Australie transmis à l'ANGOP, le Forum des entreprises Australie-Angola réunira des représentants des gouvernements, des hommes d'affaires, des investisseurs ainsi que des promoteurs de projets miniers des deux pays.

La rencontre vise à promouvoir les opportunités d'investissement et à renforcer la coopération dans le domaine des minerais critiques.

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Le forum aura pour thème « Investissement et développement, avec un accent sur l'industrie des minerais critiques » et comprendra un panel de haut niveau auquel participera l'Ambassadeur d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho.

Le panel comprendra également l'ancien ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie et de l'Industrie de l'Australie-Occidentale, Bill Johnston, ainsi que le directeur exécutif de l'entreprise australienne Connected Minerals Ltd, Stephen Lee Wetherall.

Selon l'Ambassade d'Angola en Australie, plusieurs entreprises australiennes ont déjà confirmé leur participation au Forum, ainsi que des hommes d'affaires et des promoteurs de projets miniers venus d'Angola et des entrepreneurs angolais résidant en Australie.

La 24e conférence Africa Down Under se déroulera du 2 au 4 septembre à Perth, avec la participation de représentants des gouvernements, des entreprises et des investisseurs liés au secteur minier africain.

Le Gouvernement australien sera représenté à l'événement par la ministre du Développement international, Anne Aly, et le ministre adjoint des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite.