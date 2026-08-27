Angola: Le Président de la République regagne le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est rentré, ce mercredi, à Luanda, après une visite de travail de quelques heures en République démocratique du Congo (RDC), où il a assisté à la signature d'un contrat engageant l'État congolais dans le développement du Corridor de Lobito.

À son arrivée, le Chef de l'État a reçu les salutations de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ainsi que de plusieurs hauts responsables de l'appareil d'État.

Auparavant, à Kinshasa, le Président João Lourenço avait eu un entretien à huis clos avec son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, afin d'examiner les implications d'un nouveau contrat de concession ferroviaire pour le développement du Corridor de Lobito.

Ensuite, lors d'une conférence de presse, après avoir assisté à la signature du contrat de concession ferroviaire relatif au développement du Corridor de Lobito, João Lourenço a déclaré que l'Angola inaugurait une nouvelle ère dans ses relations de coopération avec la République démocratique du Congo (RDC).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le Président João Lourenço, les deux pays considèrent comme anormale la situation qui prévalait jusqu'à une période relativement récente.

Il a rappelé que les deux peuples entretiennent des liens d'amitié historiques et des liens de consanguinité.