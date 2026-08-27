Cote d'Ivoire: D'importants dégâts matériels après l'incendie de l'ancien cinéma Olympia

L'ancien cinéma Olympia de Man, aujourd'hui transformé en un espace commercial abritant plusieurs magasins, a été touché par un incendie dans la matinée du mercredi 26 août 2026. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels dans trois magasins, sans faire de victime.

Le feu aurait été découvert aux environs de 8 heures par des occupants de l'un des magasins. Selon Sow Oumar, sinistré, de fortes odeurs ont d'abord alerté le personnel. En sortant du magasin, les occupants ont constaté que les flammes avaient pris au niveau de la toiture, au-dessus des commerces.

Face à la progression du feu, le personnel a immédiatement été évacué. Les autorités municipales et les services de secours ont ensuite été alertés.

Arrivés sur les lieux à 9 heures, après avoir été alertés à 8 heures 55 minutes, les sapeurs-pompiers ont découvert trois magasins déjà en feu. Les flammes, particulièrement importantes, menaçaient de se propager aux commerces voisins et aux habitations situées à l'arrière du bâtiment.

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Selon le lieutenant Yoboué Henock, commandant du Centre de protection civile de Man, les secours ont d'abord concentré leurs efforts sur la limitation de la propagation du feu et la protection des bâtiments environnants. Cette intervention a permis de circonscrire rapidement le sinistre.

Des commerces lourdement touchés

Les dégâts sont essentiellement matériels. Trois magasins ont été directement touchés par les flammes. Les activités et les marchandises qui s'y trouvaient ont été fortement affectées par l'incendie, tandis que la toiture au-dessus de la zone sinistrée a également été endommagée.

Parmi les commerces touchés figure celui de Sow Oumar, spécialisé dans la vente de tôles, de matériels et de produits destinés à la construction. L'ampleur exacte des pertes reste toutefois à évaluer.

La présence de produits phytosanitaires dans l'un des magasins a également compliqué l'intervention, en raison des risques liés aux fumées. Les sapeurs-pompiers indiquent néanmoins avoir réussi à maîtriser la situation et à empêcher les flammes d'atteindre les autres commerces et les habitations voisines.

Le maire appelle à renforcer la prévention

Sur les lieux du sinistre, le maire de Man, Aboubakar Fofana, a constaté l'ampleur des dégâts et exprimé sa solidarité aux commerçants sinistrés. Il a salué l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité, de la Protection civile et des sapeurs-pompiers. « Nous déplorons malheureusement d'importants dégâts matériels. Dieu merci, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer », a déclaré le maire.

Face à la récurrence des incendies dans la ville de Man, Aboubakar Fofana a annoncé la mise en place d'une étude destinée à déterminer les causes profondes de ces sinistres et à renforcer les mesures de protection des populations.

De leur côté, les sapeurs-pompiers invitent les responsables des établissements recevant du public à se rapprocher des services de l'Office national de la protection civile pour obtenir un certificat de sécurité incendie. Ce document permet de vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité et de prévenir les risques d'incendie.

Pour les commerçants sinistrés, l'heure est désormais au bilan et à l'évaluation des pertes, dans l'espoir de pouvoir reprendre rapidement leurs activités.