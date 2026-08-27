Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - 88 848 nouveaux bacheliers affectés, le public gagne une importante part

La Commission nationale d'orientation et d'affectation des bacheliers de la session 2026 a achevé ses travaux. Au total, 88 848 nouveaux bacheliers ont été orientés dans l'enseignement supérieur, avec une importante part pour le public.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, le mercredi 26 août 2026, la clôture des travaux de la Commission nationale d'orientation et d'affectation des bacheliers (Cnoa) 2026. Le bilan a été présenté au 14e étage du ministère par le directeur de cabinet, le Prof. Arsène Toka Kobéa, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara.

Sur les 90 548 nouveaux bacheliers préinscrits, représentant un taux de préinscription de 74 %, 88 848 ont été orientés, soit 98,1 % des candidats. Selon le directeur de cabinet, les affectations ont été réalisées « dans le respect des voeux exprimés, du mérite et des capacités d'accueil des établissements ».

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Fait notable, les universités publiques accueillent une proportion plus importante de nouveaux bacheliers qu'en 2025. 27 671 candidats, soit 30,1 %, ont été affectés dans le public contre 27 % l'année précédente. Le secteur privé concentre toutefois encore la majorité des affectations, avec 62 077 bacheliers, soit 69,86 %.

Pour le Prof. Arsène Toka Kobéa, cette évolution traduit les efforts engagés par l'État pour accroître l'offre de formation publique. Il cite notamment la construction de nouvelles universités, l'ouverture de nouvelles Unités de formation et la création de nouveaux parcours de formation. La Commission a également arrêté les affectations dans les filières sélectives.

Au total, 875 bacheliers ont été sélectionnés en médecine, pharmacie et odontostomatologie sur la base notamment de leurs performances en mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre. « La sélection dans les filières des sciences de la santé s'est opérée au mérite », a souligné le directeur de cabinet.

Les bacheliers admis au concours d'entrée à l'Inp-HB n'ont, pour leur part, pas été intégrés à cette opération d'affectation, afin d'éviter les doublons et la mobilisation inutile de places dans les établissements publics. Les opérations de post-orientation se dérouleront du 28 août au 2 septembre 2026. Les résultats définitifs sont annoncés pour le 4 septembre.

Les nouveaux bacheliers souhaitant modifier leur orientation pourront effectuer leur demande en ligne et gratuitement, conformément aux conditions fixées par le ministère. Le Prof. Arsène Toka Kobéa a appelé les candidats à utiliser exclusivement la plateforme officielle dédiée aux orientations.

À travers cette campagne, le ministère entend poursuivre sa politique d'élargissement de l'offre publique et garantir, selon ses responsables, « une place de formation correspondant au profil » de chaque bachelier, dans un esprit d'équité et d'égalité des chances.