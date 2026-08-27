Cote d'Ivoire: Facture normalisée électronique - Une opération de contrôle démarre le 1er septembre sur l'ensemble du territoire national

Une opération de contrôle de l'utilisation et de la délivrance de la facture normalisée électronique ou du reçu normalisé électronique se déroulera sur l'ensemble du territoire national à partir du 1er septembre 2026.

Le directeur général des Impôts a donné cette information dans un communiqué en date du 24 août 2026.

À cet effet, il invite les opérateurs économiques et les contribuables assujettis à cette obligation qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme Pne ou qui ne délivrent pas les factures ou reçus susvisés à régulariser leur situation sans délai.

« À défaut, ils s'exposent aux sanctions prévues par le Livre de procédures fiscales, notamment à l'application d'amendes », prévient le directeur général des Impôts.

Sont concernés par cette opération de contrôle : les entreprises relevant du régime du bénéfice réel normal d'imposition (Rni) ; les entreprises relevant du régime du réel simplifié d'imposition (Rsi) ; les entreprises soumises au régime des micro-entreprises (Rme) et les entreprises relevant du régime de l'entreprenant (taxe communale de l'entreprenant et taxe d'État de l'entreprenant).