Cote d'Ivoire: Facture normalisée électronique - Une opération de contrôle démarre le 1er septembre sur l'ensemble du territoire national

26 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Une opération de contrôle de l'utilisation et de la délivrance de la facture normalisée électronique ou du reçu normalisé électronique se déroulera sur l'ensemble du territoire national à partir du 1er septembre 2026.

Le directeur général des Impôts a donné cette information dans un communiqué en date du 24 août 2026.

À cet effet, il invite les opérateurs économiques et les contribuables assujettis à cette obligation qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme Pne ou qui ne délivrent pas les factures ou reçus susvisés à régulariser leur situation sans délai.

« À défaut, ils s'exposent aux sanctions prévues par le Livre de procédures fiscales, notamment à l'application d'amendes », prévient le directeur général des Impôts.

Sont concernés par cette opération de contrôle : les entreprises relevant du régime du bénéfice réel normal d'imposition (Rni) ; les entreprises relevant du régime du réel simplifié d'imposition (Rsi) ; les entreprises soumises au régime des micro-entreprises (Rme) et les entreprises relevant du régime de l'entreprenant (taxe communale de l'entreprenant et taxe d'État de l'entreprenant).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.