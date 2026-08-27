Cote d'Ivoire: École des eaux et forêts/Épreuves sportives - Seuls les candidats programmés le 25 août concernés par le report

26 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Initialement prévues pour se tenir le 25 août 2026, les épreuves sportives du concours de recrutement de l'Ecole nationale des eaux et forêts (Enef) session 2026, sont reportées au samedi 12 septembre 2026, en raison du Maouloud.

Ce report, selon le communiqué du ministre des Eaux et Forêts, Jacques Konan Assahoré, concerne uniquement les candidats qui étaient programmés pour ces épreuves sportives du 25 août 2026 et non l'ensemble des candidats.

Par ailleurs, les candidats concernés sont invités à réimprimer leurs nouvelles fiches dans leur espace candidat.

A noter que le Maouloud s'est tenu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août 2026.

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