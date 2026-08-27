Cote d'Ivoire: Burkina Faso - Aux frontières, le dialogue, la culture et le sport au service de la paix

Aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les communautés partagent des réalités, des défis, mais aussi une histoire et des liens culturels qui dépassent les limites territoriales.

Dans ces espaces confrontés à des enjeux tels que les tensions intercommunautaires, l'orpaillage illégal et la criminalité transfrontalière, le renforcement du dialogue et de la confiance apparaît comme un levier essentiel pour préserver la paix et la cohésion sociale.

C'est dans cette dynamique que plus de 75 représentants des communautés ivoiriennes et burkinabè, notamment des jeunes, des rois, des chefs traditionnels et des leaders communautaires, se sont réunis les 21 et 22 août 2026 à Doropo. Et ce, autour d'un dialogue transfrontalier consacré à la prévention des conflits et au renforcement de la coopération entre les communautés.

Organisée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le financement du Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), en collaboration avec des acteurs nationaux, dont la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire (CNFCI), cette rencontre a offert un espace d'échanges directs sur les défis qui affectent les communautés vivant de part et d'autre de la frontière.

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À la frontière, la paix se construit au quotidien

Au-delà du constat des difficultés, les participants ont été invités à identifier des pistes de solutions adaptées aux réalités locales. Les échanges ont notamment permis de mettre en avant l'importance du dialogue communautaire, de la coopération transfrontalière et du rôle des autorités traditionnelles dans la prévention et la gestion des conflits.

La participation des jeunes a également constitué un élément important de cette dynamique. Acteurs majeurs de la vie communautaire, ils ont été associés aux réflexions sur les moyens de renforcer les relations entre les populations des deux pays et de promouvoir une culture de paix au sein des communautés frontalières.

Pour le PNUD, l'approche consiste à soutenir les mécanismes locaux existants et à créer des espaces permettant aux communautés de construire elles-mêmes des réponses aux défis auxquels elles sont confrontées.

Les communautés au coeur des solutions

La deuxième journée de la rencontre a prolongé les échanges sous une autre forme : la culture et le sport.

Les prestations de slam, de chants et de danses présentées par les communautés ivoiriennes et burkinabè ont permis de célébrer un patrimoine culturel partagé et de créer des moments de rencontre entre les générations.

Ces expressions culturelles ont rappelé que, malgré les frontières, les communautés partagent de nombreuses références, traditions et valeurs.

Le sport a également contribué à cette dynamique de rapprochement. Des compétitions de football, aussi bien masculines que féminines, ont réuni les jeunes des deux communautés autour d'un même terrain.

Quand la culture et le sport font tomber les barrières

Au-delà des résultats sportifs, ces rencontres ont mis en avant des valeurs essentielles à la consolidation de la paix : le respect, la solidarité, la tolérance, le fair-play et l'esprit d'équipe.

La remise des trophées et la cérémonie de clôture ont ainsi constitué un moment symbolique, venant consacrer deux journées placées sous le signe du dialogue, de la fraternité et de la coopération.

À travers le slam, les chants, les danses et le football, les participants ont ainsi démontré que la culture et le sport peuvent constituer de puissants outils de rapprochement entre des populations partageant une histoire et des valeurs communes.

Faire de la frontière un trait d'union

À travers cette initiative, le PNUD contribue, avec ses partenaires, à renforcer les dynamiques locales de paix dans les zones frontalières et à rapprocher les communautés autour de ce qu'elles ont en commun.

L'enjeu est de faire des frontières non pas des espaces de séparation, mais des espaces de dialogue, de coopération et de solidarité, où les communautés peuvent se parler, identifier ensemble leurs préoccupations et construire des réponses collectives.

En soutenant ces initiatives, le PNUD accompagne les efforts des autorités ivoiriennes et des acteurs locaux pour consolider la cohésion sociale et renforcer la résilience des communautés face aux risques de conflits et d'instabilité.