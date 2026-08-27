Cote d'Ivoire: Viet Nam - Une coopération parlementaire renforcée au service des relations bilatérales

Le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a effectué du 23 au 26 août une visite d'amitié et de travail au Viet Nam à l'invitation de son homologue vietnamien, Trần Thanh Mẫn. Il était accompagné d'une délégation comprenant notamment les Vice-Présidents de l'Assemblée nationale, Fatoumata Traoré épouse Diop et Cédric Diarra.

Cette visite s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Viet Nam, qui entretiennent des liens diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle. Elle intervient également dans un contexte de rapprochement économique marqué, la Côte d'Ivoire étant devenue en 2025 le premier partenaire commercial africain du Viet Nam, avec un volume d'échanges avoisinant les 2 milliards de dollars.

Vers un approfondissement de la coopération parlementaire

La séance de travail tenue le 23 août entre Patrick Achi et Trần Thanh Mẫn a permis d'explorer plusieurs pistes visant à renforcer les relations entre les deux institutions parlementaires. Les échanges ont notamment porté sur la mise en oeuvre effective du mémorandum de coopération existant, la relance du groupe d'amitié parlementaire, le rapprochement des commissions spécialisées ainsi que le développement des échanges d'expériences en matière législative.

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Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune de faire de la coopération parlementaire un levier important du partenariat entre leurs pays. Les discussions ont également mis en lumière le rôle du Parlement dans l'élaboration, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, considérés comme des instruments essentiels du développement et de la transformation des États.

Dans cette perspective, la délégation ivoirienne a pu découvrir les solutions numériques mises en place par l'Assemblée nationale vietnamienne pour moderniser le travail législatif et renforcer les interactions entre les élus et les citoyens.

Une audience avec le Président Tô Lâm

Le 24 août, Patrick Achi a été reçu par le Président de la République socialiste du Viet Nam, Tô Lâm. Lors de cette rencontre, il a transmis au chef de l'État vietnamien le message d'amitié et de fraternité du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

Les échanges ont permis de réaffirmer l'excellence des relations entre les deux pays ainsi que leur volonté commune d'en approfondir davantage les différentes dimensions. Les deux parties ont notamment souligné l'importance du développement des échanges parlementaires et du partage d'expertises législatives pour accompagner le renforcement de la coopération bilatérale.

Les questions économiques ont également occupé une place centrale dans les discussions, avec un accent particulier sur le rôle des cadres législatifs dans l'accompagnement et la sécurisation du développement des échanges entre les deux nations.

À travers cette visite, les Assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Viet Nam confirment leur engagement à donner une dimension plus concrète et plus dynamique à leur coopération, au service du renforcement des relations entre les deux pays.