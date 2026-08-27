Cote d'Ivoire: Restitution parlementaire - Le député de Zoukougbeu rend compte à ses mandants

Au terme de la première session de l'Assemblée nationale, le député a procédé à la restitution parlementaire.

Redevabilité, bilan de la première session parlementaire et perspectives de développement. Le député de Zoukougbeu, Doh Dibahi Marcellin, a choisi la voie de la transparence pour rendre compte de son action à ses mandants. Dimanche 23 août, à la cité policière de Yopougon-Toit Rouge, il a échangé avec des chefs de village, représentants de communauté, cadres et autres forces vives de sa circonscription.

Une initiative présentée par les participants comme une première. Entre l'élu et ses mandants, le dialogue était au coeur de la rencontre. Au terme de la première session de l'Assemblée nationale, qui s'est déroulée de janvier à juin, Doh Dibahi Marcellin a entrepris de restituer les principales activités parlementaires de cette période. « Il était bon, au terme de la première session, que nous venions restituer devant les populations les actes qui ont émaillé l'activité parlementaire pendant ces six mois », a-t-il expliqué.

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Durant plusieurs heures, le député a ainsi passé en revue plusieurs textes adoptés au cours de la session, en mettant l'accent sur ceux susceptibles d'avoir une incidence directe sur le quotidien des populations.

Il a notamment évoqué la loi relative à la couverture d'assurance des bâtiments à usage d'habitation dans le domaine de la construction. Un texte qui, selon lui, devrait contribuer à renforcer la protection des travailleurs et des usagers dans un secteur encore marqué par de nombreux accidents.

Autre réforme mise en avant, celle portant sur l'amélioration des conditions de détention. L'élu a insisté sur la nécessité de renforcer les garanties offertes aux personnes détenues, notamment celles qui pouvaient rester de longs mois, voire des années, sans comparaître devant un juge pour une audition préliminaire.

Pour Doh Dibahi Marcellin, ces évolutions législatives répondent à la nécessité d'adapter le droit aux réalités de la société ivoirienne. « Ce sont des lois qui, dans leur application, vont avoir un impact positif sur la société », a-t-il soutenu, relevant que plusieurs de ces textes ont été adoptés à l'unanimité.

L'exercice de redevabilité ne s'est toutefois pas limité au bilan de l'activité parlementaire. Il a également permis de mettre en lumière les préoccupations des populations et les défis auxquels reste confronté le département. L'éclairage public dans plusieurs localités et sous-préfectures, l'accès à l'eau potable dans de nombreux villages ainsi que la question de l'insécurité figurent parmi les principales attentes exprimées au cours des échanges.

Face à ces préoccupations, le député a également présenté les avancées susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. Il a notamment cité les projets d'extension du réseau d'eau potable à Zoukougbeu et de bitumage de trois kilomètres de voirie.

À Guessabo, le projet de construction d'une brigade de gendarmerie constitue, selon lui, un acquis important pour renforcer la sécurité. Mais c'est surtout sur le front économique que l'élu voit se dessiner de nouvelles perspectives pour Zoukougbeu.

L'installation prochaine d'une usine de caoutchouc devrait, selon lui, ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. À cette future unité industrielle s'ajoute la présence déjà effective de la société minière de la Lobo.

Pour Doh Dibahi Marcellin, cette implantation doit désormais profiter davantage aux populations des zones impactées, en générant des investissements et des activités économiques.

« Nous avons ces deux grosses entreprises qui sont installées dans le département de Zoukougbeu et qui commencent déjà à améliorer le quotidien des populations », a-t-il relevé, évoquant notamment les retombées attendues en matière d'habitat, d'investissement et de pouvoir d'achat.

Après cette première étape à Abidjan, l'honorable Dibahi promet de renouveler le même exercice à Zoukougbeu. Une démarche de proximité et de redevabilité qu'il entend pérenniser. Une initiative saluée par les populations, qui y voient une occasion de maintenir le dialogue avec leur représentant à l'Assemblée nationale.