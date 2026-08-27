Cote d'Ivoire: Concours Super Mémé - Pierre Dimba offre un terrain à la lauréate de l'édition 2025

26 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par N.K.

La promesse a été tenue. Delphine Touonnin, la lauréate du concours Super Mémé Côte d'Ivoire 2025, a reçu son terrain de 350 m², le 21 août 2026.

C'est une femme très heureuse qui a présenté son terrain, offert par le Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa présidé par Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

« Ce terrain n'est pas une simple parcelle. Il représente la reconnaissance, la solidarité et l'engagement en faveur des personnes âgées. Ce don s'inscrit également dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, initiée par le Chef de l'État, Alassane Ouattara. Une vision qui place la solidarité, la cohésion sociale et le bien-être des populations au coeur de l'action nationale », a laissé entendre le comité Super Mémé Côte d'Ivoire.

Bientôt la pose de la première pierre

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L'Association Super Mémé (Asm) a annoncé, à l'occasion, la prochaine étape, à savoir la construction de la « Maison du Coeur » de la Super Mémé Côte d'Ivoire 2025. Cette maison sera la concrétisation d'un engagement pris en l'honneur d'une femme qui incarne les valeurs africaines, la mémoire et la richesse du patrimoine humain ivoirien.

« Gratitude infinie au Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et à son président, Monsieur Pierre Dimba, pour cette marque de solidarité envers nos aînées. Félicitations à l'Association Super Mémé (Asm) pour cette belle initiative et pour sa détermination à faire de la valorisation des femmes du troisième âge une réalité », a conclu Mme Nouanama Castillo-Diabaté, présidente de l'Association Super Mémé Côte d'Ivoire.

Le concours Super Mémé est une cérémonie de distinction en l'honneur des personnes âgées, gardiennes des valeurs et de la mémoire collective.

La lauréate de l'édition 2025, Delphine Touonnin, âgée de 72 ans, retraitée et vendeuse de jus naturels, représentait le district des Lagunes (région de l'Agnéby-Tiassa). Elle s'est démarquée le 21 décembre 2025 à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville.

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