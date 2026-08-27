Congo-Brazzaville: Ministère des Affaires étrangères - Deve Maboungou nommé conseiller chargé des Congolais de l'étranger

Deve Maboungou a été nommé conseiller chargé des Congolais de l'étranger auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda. La décision, matérialisée par l'arrêté ministériel n°1923 du 4 août 2026, s'inscrit dans la volonté affichée du gouvernement de renforcer le dialogue avec la diaspora congolaise.

La nomination intervient après la rencontre d'écoute organisée à Paris, le 1er juillet dernier, par le ministre Constant-Serge Bounda, avec les Congolais de l'étranger. Au cours de celle-ci, le ministre avait exprimé son engagement à établir une relation de proximité avec la diaspora et à mieux prendre en compte ses préoccupations, ses attentes et ses aspirations.

La désignation de Deve Maboungou répond ainsi à l'objectif de créer un lien plus étroit entre les pouvoirs publics et les Congolais vivant hors du territoire national. Elle doit également contribuer à valoriser les compétences, l'expertise et le potentiel de la diaspora au service du développement et du rayonnement de la République du Congo.

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À travers cette nouvelle fonction, le conseiller sera notamment appelé à mettre à profit sa connaissance sociologique de la diaspora afin de favoriser une meilleure compréhension de ses réalités et d'accélérer la mise en oeuvre de nouvelles perspectives dans la prise en compte de ses préoccupations.

Quelques jours seulement après sa nomination, Deve Maboungou a été associé à la dynamique engagée par le ministre des Affaires étrangères. Il a fait partie de la délégation d'une vingtaine de Congolais de la diaspora ayant séjourné en immersion en République du Congo, du 8 au 16 août. Cette initiative a donné lieu à plusieurs rencontres de proximité, d'échanges et de dialogue avec différents acteurs nationaux jusqu'à un instant insolite avec le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le 17 août à sa résidence de Mpila.

Dans cette mission, Deve Maboungou entend défendre une vision de la diaspora comme un véritable levier de développement. Selon cette approche, les Congolais de l'étranger représentent non seulement une communauté vivant au-delà des frontières nationales, mais également un réservoir de compétences, d'expériences, de réseaux, d'expertises et d'opportunités susceptibles d'être davantage mobilisés au bénéfice du Congo.

Un parcours entre expertise et engagement citoyen

Né en France, dans le quartier Beauregard à Poissy, en région parisienne, Deve Maboungou est diplômé en droit, management et relations internationales. Il est titulaire de trois MBA, respectivement en intelligence économique, relations internationales et diplomatie, ainsi qu'en management stratégique de cabinet.

Expert en intelligence économique, analyste géopolitique et politique, il a fondé en 2024 le cabinet Noeîn & Cie, spécialisé dans le conseil stratégique, l'intelligence économique et les relations internationales.

Depuis janvier 2025, il occupe les fonctions de directeur de cabinet de la Maison de l'Afrique et d'enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques, diplomatiques et stratégiques Thales Afrique, où il participe à la formation de futurs décideurs.

Son parcours est également marqué par un engagement associatif et sportif. Ancien président d'un club de Pencak Silat, art martial indonésien, il y a notamment défendu les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Ses actions citoyennes lui ont valu la médaille de bronze ministérielle de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif.

Engagé dans des initiatives en Afrique dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'enseignement, il a également été distingué comme chevalier de l'Ordre de l'Étoile de Mohéli et chevalier de l'Ordre de la Croix belge, des distinctions qui illustrent, selon son entourage, son engagement en faveur d'une diplomatie citoyenne.

Auteur de plusieurs travaux consacrés à l'intelligence artificielle, Deve Maboungou prépare, par ailleurs, la publication d'un nouvel ouvrage, dont la préface est signée Firmin Edouard Matoko, ancien haut fonctionnaire de l'Unesco.

Avec cette nomination, le ministère des Affaires étrangères entend renforcer son dispositif de proximité avec les Congolais de l'étranger et favoriser une mobilisation accrue de la diaspora dans les initiatives contribuant au développement de la République du Congo.