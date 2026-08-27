Congo-Brazzaville: Santé mentale - Une conférence à Paris sur les chemins de la reconstruction

Une conférence consacrée à la souffrance psychique et aux moyens de retrouver le chemin de la reconstruction s'est tenue, le 22 août, dans la salle verte de l'ambassade de la République du Congo en France. Organisée par la Franco-Congolaise Elyane Kounianga, assistante sociale à Paris, la rencontre a réuni une centaine de participants, notamment des personnes et des familles confrontées à diverses difficultés.

Après avoir accueilli, le 15 août dernier, les festivités marquant la célébration de la fête de l'indépendance du Congo, la représentation diplomatique a ouvert ses portes à l'initiative de sensibilisation placée sous l'égide du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur Rodolphe Adada.

Intitulée « De la souffrance naît-elle véritablement la vie ? », la rencontre a réuni autour de l'organisatrice, le médecin psychiatre Marie Mbendi et le psychologue Dr César Malika. Les échanges, modérés par la journaliste Olga Ndinga, ont porté sur la compréhension de la santé mentale, la nécessité de parler de soi, de s'écouter et de solliciter l'aide lorsque cela est nécessaire.

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Les différents intervenants ont apporté des éclairages complémentaires sur la souffrance et les mécanismes permettant de la surmonter. L'approche psychiatrique a précisément permis d'aborder la souffrance psychique et l'importance du recours aux soins. Le regard psychologique a mis en lumière, pour sa part, les processus de reconstruction, de résilience et de recherche de sens.

L'assistante sociale, Elyane Kounianga, a rappelé que la souffrance ne concerne pas uniquement la vie intérieure de l'individu. Elle peut également avoir des répercussions sur les relations familiales et sociales, le logement, l'emploi, les ressources ainsi que la place de la personne dans la société.

Une dimension particulière a été consacrée à la souffrance et à la résilience à travers les parcours de plusieurs personnages bibliques, en l'occurence Job, Élie, David et Joseph. Ces récits ont servi de support à une réflexion sur la foi comme source d'espérance et de courage dans l'épreuve.

Les participants ont toutefois été invités à considérer la foi comme un soutien complémentaire et non comme un substitut à l'accompagnement médical, psychologique ou social. Au fil des échanges, une conviction commune s'est dégagée : il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ni de la présenter comme une étape indispensable à la croissance personnelle, mais de reconnaître qu'une personne peut retrouver progressivement le chemin de la reconstruction lorsqu'elle est écoutée, accompagnée et entourée.

« La souffrance peut bouleverser une vie, mais elle ne doit pas nécessairement en écrire la fin », a souligné Elyane Kounianga. Elle entend poursuivre son action d'accompagnement auprès des compatriotes confrontés, spécialement aux difficultés administratives et aux différentes épreuves de la vie.

Pour les participants, cette rencontre a constitué un moment de partage, d'écoute, de sensibilisation et d'espérance. Elle a également permis de rappeler l'importance de ne pas rester seul face à la souffrance et de renforcer le dialogue entre professionnels, familles, communautés et personnes concernées.

Les regards croisés du psychiatre, du psychologue et de l'assistante sociale, enrichis par les réflexions inspirées des récits bibliques, ont ainsi permis d'explorer les différentes voies susceptibles de conduire à la reconstruction après l'épreuve.

« Un grand merci à l'ambassade de la République du Congo en France pour son accueil et sa confiance, ainsi qu'à toutes les personnes présentes qui ont contribué à la réussite de cette belle rencontre », a déclaré Elyane Kounianga. Elle a réaffirmé sa volonté de faire de l'écoute et de l'accompagnement des leviers pour aider les personnes en difficulté à retrouver confiance et espérance.