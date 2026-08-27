Congo-Brazzaville: Digne Elvis Okombi Tsalissan honoré à Paris

Le coordonnateur de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Okombi Tsalissan, a reçu, le 23 août à Paris, le trophée qui lui avait été décerné lors de la cérémonie inaugurale des « Lumières du Congo », organisée le 27 juin dernier dans la capitale française.

Profitant de son séjour à Paris, le lauréat de la première édition des « Lumières du Congo », dans la catégorie « Lumière du rayonnement de la citoyenneté », s'est vu remettre sa distinction par le manager général de l'événement, Wesman Bijou Sinald, et la maîtresse de cérémonie, Monica Tsoulou.

Selon les initiateurs des « Lumières du Congo », cette distinction récompense l'engagement citoyen de Digne Elvis Okombi Tsalissan ainsi que les valeurs qu'il défend à travers ses différentes actions en faveur de la jeunesse et du développement de la République du Congo.

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À travers la GAE, le lauréat s'est notamment investi dans l'employabilité des jeunes, l'incubation des porteurs de projets et le renforcement des capacités des personnes déjà engagées dans une activité professionnelle. L'objectif affiché est de contribuer à l'émergence d'une génération d'auto-entrepreneurs capables de créer leur propre activité.

Dans le cadre de ses initiatives, Digne Elvis Okombi Tsalissan a également appelé au rassemblement autour du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, estimant que le soutien à l'action du chef de l'Etat devait transcender les considérations politiciennes. Il avait notamment défendu l'idée d'un engagement collectif en faveur de la poursuite de la construction du pays.

Pour le coordonnateur de la GAE, la fonction publique et les entreprises existantes ne peuvent à elles seules absorber l'ensemble des jeunes en quête d'emploi. L'auto-entrepreneuriat et la formation aux métiers constituent, selon lui, des pistes susceptibles de favoriser leur insertion professionnelle.

La GAE a ainsi développé plusieurs programmes destinés à accompagner les jeunes. Parmi ceux-ci figure « Matisa affaire », qui vise à renforcer les capacités des auto-entrepreneurs. L'organisation a également apporté un appui matériel à des jeunes exerçant différents métiers afin de leur permettre de s'installer et de développer leurs activités.

À travers l'initiative « Loboko ya patriarche », des soutiens ont également été mobilisés au profit de personnes déjà en activité, tandis que des formations et des outils de travail ont été proposés à celles qui souhaitaient se lancer dans l'auto-entrepreneuriat.

En six mois d'action, la GAE dit avoir accordé une place importante à la formation et au renforcement des capacités des jeunes. Le comité d'honneur de l'organisation a effectué, par ailleurs, plusieurs déplacements dans différentes localités du pays, ainsi que des sorties à Brazzaville, pour mener des actions de proximité.

Recevant sa distinction à Paris, Digne Elvis Okombi Tsalissan a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de l'entrepreneuriat et de rester au plus près des jeunes porteurs de projets.