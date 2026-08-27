Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - La Belgique entend apporter son expertise au pays

Reçue en audience le 25 août à Brazzaville par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, Emmanuelle Plissart De Foy, a exprimé la volonté de son pays d'apporter son expertise au Congo dans la gestion des déchets.

Les deux personnalités ont parlé, pendant plus d'une heure, de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'assainissement et du développement des villes. « Nous avons parlé des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui entre la Belgique et le Congo, dans les domaines de l'assainissement et de l'aménagement du territoire. Nous avons évoqué non seulement l'économie circulaire, mais aussi la récupération, la valorisation des déchets aussi bien sur la terre que dans la mer ou sur les fleuves », a expliqué Emmanuelle Plissart De Foy à la presse.

Selon elle, les discussions ont été focalisées sur un éventuel apport de la Belgique à la partie congolaise. Même si les deux parties n'ont pas défini les choses de façon précise, elles ont quand même pu identifier quelques secteurs dans lesquels cette coopération pourrait être élargie. « C'était une très, très bonne réunion, parce que la conversation a été fluide et très agréable. Je pars avec un petit bagage de questions et de choses à ramener.

Quand j'aurai des réunions en Belgique, je devrai ramener dans mon baluchon des propositions pour le Congo », a promis la diplomate belge en poste à Brazzaville.

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Elle a dit avoir découvert en Juste Désiré Mondelé, au cours de cette première rencontre, un ministre qui connaît bien son domaine et qui a beaucoup de connaissances sur la Belgique et l'Union européenne. « J'ai beaucoup salué toute la connaissance que le ministre a de la Belgique et de l'Union européenne. Il y est passé très souvent, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles. On a eu une discussion avec beaucoup d'aisance grâce à cette connaissance », a-t-elle complimenté, trouvant en lui un interlocuteur fiable pour parler des questions liées au développement des villes et de l'économie circulaire.