Tunisie: Coopération tuniso-japonaise - Renforcer les investissements au pays

La Tunisie et le Japon ont réaffirmé, mercredi à Tunis, leur volonté commune de renforcer davantage leurs relations bilatérales, à l'occasion d'une rencontre entre le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, et l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun.

Cité dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères, cette entrevue intervient alors que les deux pays célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux responsables ont salué la solidité de cette coopération historique et réaffirmé la détermination des dirigeants tunisien et japonais à la hisser aux plus hauts niveaux, dans l'intérêt des deux peuples.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue les principaux dossiers de la coopération bilatérale. Elles ont notamment souligné l'importance d'assurer le suivi des résultats de la visite effectuée au Japon par la Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, en marge de sa participation à la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), en août 2025.

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Les deux responsables ont également insisté sur la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales et d'enrichir le cadre juridique liant les deux pays, en vue de consolider la coopération tuniso-japonaise et d'encourager les investissements en Tunisie.

L'entretien a par ailleurs été l'occasion de mettre l'accent sur la poursuite de la concertation et de la coordination entre Tunis et Tokyo dans le cadre de la coopération multilatérale.