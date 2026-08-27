Tunisie: Jeux méditerranéens de Tarente-4è jour - La pétanque en or...

Une médaille d'or a été ramenée par le champion tunisien Achraf Zouaoui au concours de pétanque de précision, après sa victoire contre l'Italien Matteo Mana sur la note de 11-9

Une médaille de bronze a été ramenée par le duo tunisien Mouna Beji et Ahlem Haj Hassan, dans la compétition de double après avoir battu le duo turc sur le score de 13-3.

Natation : la déception

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On attendait un sursaut d'orgueil d'Ahmed Jaouadi. Il n'en fut rien. Tel qu'il l'a déclaré, les JM n'étaient pas parmi ses objectifs. Alors pourquoi était-il venu? Et pour quelles raisons on ne lui a pas rappelé que ces Jeux font partie des objectifs du sport national ? Se classer sixième avec un temps d'entraînement, ce n'était pas glorieux pour un champion du monde. Une étape de sa carrière à oublier et vivement un rachat pour redorer une image bien ternie.

Le nageur tunisien Mohamed Yassine Ben Abbas n'a pas réussi, de son côté, à se qualifier pour la finale du 100 m dos après avoir terminé sixième de la deuxième série et douzième au classement général avec un temps de 57'10 secondes.

La natation sur qui reposaient beaucoup d'espoirs a déçu.

Boxe : c'était poussif !

La boxeuse tunisienne Malika Khalifi a été battue en quarts de finale de la catégorie des -65 kg par la boxeuse croate Sara Beram par décision unanime avec un score de 0/5, lors du cinquième jour de compétition.

Padel : plus réalistes les Espagnols

Le duo tunisien composé de Dorra Chemli et Nour Allani a été battu en quarts de finale du tournoi de double de padel par une paire espagnole, sur le score de deux sets à zéro.