Tunisie: Jeux méditerranéens de Tarente-4è jour - La pétanque en or...

26 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Une médaille d'or a été ramenée par le champion tunisien Achraf Zouaoui au concours de pétanque de précision, après sa victoire contre l'Italien Matteo Mana sur la note de 11-9

Une médaille de bronze a été ramenée par le duo tunisien Mouna Beji et Ahlem Haj Hassan, dans la compétition de double après avoir battu le duo turc sur le score de 13-3.

Natation : la déception

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

On attendait un sursaut d'orgueil d'Ahmed Jaouadi. Il n'en fut rien. Tel qu'il l'a déclaré, les JM n'étaient pas parmi ses objectifs. Alors pourquoi était-il venu? Et pour quelles raisons on ne lui a pas rappelé que ces Jeux font partie des objectifs du sport national ? Se classer sixième avec un temps d'entraînement, ce n'était pas glorieux pour un champion du monde. Une étape de sa carrière à oublier et vivement un rachat pour redorer une image bien ternie.

Le nageur tunisien Mohamed Yassine Ben Abbas n'a pas réussi, de son côté, à se qualifier pour la finale du 100 m dos après avoir terminé sixième de la deuxième série et douzième au classement général avec un temps de 57'10 secondes.

La natation sur qui reposaient beaucoup d'espoirs a déçu.

Boxe : c'était poussif !

La boxeuse tunisienne Malika Khalifi a été battue en quarts de finale de la catégorie des -65 kg par la boxeuse croate Sara Beram par décision unanime avec un score de 0/5, lors du cinquième jour de compétition.

Padel : plus réalistes les Espagnols

Le duo tunisien composé de Dorra Chemli et Nour Allani a été battu en quarts de finale du tournoi de double de padel par une paire espagnole, sur le score de deux sets à zéro.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.