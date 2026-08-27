La Direction régionale chargée du Commerce du Goulmou a mené, mardi 25 août 2026, dans la ville de Fada N'Gourma, une opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation. Au cours de cette sortie inopinée, trois commerces ont été fermés, soit pour non-affichage des prix, soit pour vente de produits périmés. Aussi, la mission a constaté une hausse soudaine du coût du transport interurbain par certaines compagnies.

En croisade contre les commerçants indélicats, la Direction régionale en charge du Commerce du Goulmou, a mené, avec l'appui de la Police nationale, une opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation, mardi 25 août 2026, dans la ville de Fada N'Gourma. La première étape a conduit la mission à l'entreprise Zinaba Industrie, implantée au secteur 6 et spécialisée dans le profilage du fer. Les agents y ont découvert un magasin de stockage de bouteilles de gaz. Pourtant, rien ne laissait deviner de l'extérieur qu'un tel entrepôt se trouvait à l'intérieur.

Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations, d'autant que le dépôt était curieusement non-éclairé. De plus, les prix du gaz n'y étaient pas affichés. Les agents ont reproché également à l'Alimentation Assane Tamboura, située au secteur 10, le non-respect de l'obligation d'affichage des prix avant de procéder, séance tenante, à sa fermeture. « Boutique scellée par la Direction Régionale du Commerce du Goulmou pour défaut de publicité de prix, pratique de prix illicite, vente de produits périmés », peut-on ainsi lire sur la porte de cette boutique après le passage de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF). Le responsable de la boutique, Assane Tamboura, a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention d'enfreindre la loi, évoquant un simple oubli.

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De son côté, Israël Korma a expliqué que la taille de sa boutique rend particulièrement difficile les vérifications. « Ce n'est pas simple de fouiller régulièrement un magasin aussi grand que le nôtre. C'est pourquoi certaines choses nous échappent », s'est-il justifié.

Des exemples de probité et d'intégrité

L'Alimentation Kiema et frères, située à un jet de pierre de celle du camarade Tamboura, a connu le même sort. Si l'obligation d'affichage des prix y est respectée, les agents ont découvert, en revanche, des produits périmés, notamment des sodas et des boissons énergisantes. Les produits concernés ont été saisis immédiatement et le commerce fermé sur-le-champ. Pour éviter de subir la rigueur de la loi pour stockage clandestin et exercice illégale d'une activité commerciale, Zinaba Industrie doit fournir à la direction régionale les documents requis. Il s'agit du registre de commerce, de la déclaration du lieu de stockage ainsi que de l'agrément qui atteste de sa qualité de distributrice agréée du gaz.

L'Alimentation la Grâce, située en plein coeur de Fada N'Gourma a reçu également la visite de la BMCRF. Après une inspection minutieuse dans cette boutique, les agents n'ont relevé aucune irrégularité, qu'il s'agisse de l'étiquetage et de l'affichage des prix des produits, des conditions de conservation ou des dates de péremption. Une preuve que tous les commerçants ne sont pas insoucieux de la santé publique. La responsable de l'Alimentation la Grâce, Eveline Diari, a indiqué que chez elle, le maître-mot, c'est le respect strict de la règlementation en vigueur.

Une hausse de 500 F CFA du coût du transport sur au moins 100 km

Dans tous les cas tout commerçant qui refuse de se conformer à la réglementation s'expose à la pleine rigueur de la loi, a rappelé le Directeur régional (DR) chargé du commerce du Goulmou, Boukaré Ouédraogo. « Nous avons parcouru une dizaine de lieux de vente des produits de grande consommation, des manquements ont été constatés et nous avons procédé à la fermeture pure et simple de trois boutiques, soit pour non-affichage des prix, soit pour vente de produits périmés. Les concernés ont l'obligation de nous apporter des documents pour vérification.

Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est tolérance zéro pour les commerçants indélicats », a-t-il martelé. En outre, sur instruction de la hiérarchie, les agents ont sillonné les gares des compagnies de transport en commun pour contrôler les prix des tickets. Le constat est implacable : le coût du transport à la Société de transport Aorèma et Frères (STAF) et à la société de Transport Sana Rasmane (TSR) a augmenté de 500 F CFA sur une distance de plus de 100 km. Interrogée sur cette hausse soudaine du coût du transport, les chefs de gare des deux compagnies ont répondu que la décision vient d'en haut. A contrario, Sahel voyage et Ghunter ont maintenu l'ancienne tarification. « Nous allons rendre compte et l'autorité avisera », a affirmé le chef de l'équipe de contrôle, le camarade Ouédraogo.