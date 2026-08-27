Tunisie: Le CA l'emporte grâce à Sadok Kadida - Le joueur précieux...

Buteur sur un terrain hostile et à la fin du match, ce joueur mérite plus de temps de jeu. Il a le potentiel d'un avant-centre buteur. N'est-ce pas Kanzari ?

Quand il a émergé au ST il y a deux ans, Sadok Kadida donnait l'impression de détenir des qualités d'attaquant-buteur et aussi d'attaquant de soutien qui bouge et se crée des espaces. Longiligne, costaud, faux lent, et assez calme et discret, Kadida était promis à l'époque à une belle saison. Il choisit alors de s'exiler au Monténégro et débarque, en toute surprise, en hiver dernier au CA.

Pas beaucoup de temps de jeu avec Faouzi Bebzarti qui, bien évidemment, préférait Chaouat, le buteur du championnat. Sauf que Kadida a ressurgi dans un match et dans un timing inoubliable, le derby de la fin de la saison qui a offert le titre au CA avec cet « assist » à Zaalouni. Cette saison, et après le départ de Chaouat, la voie est devenue libre devant lui pour briguer cette place de l'attaquant de pointe.

Mais ce n'est pas l'avis de l'entraîneur clubiste qui a lancé la nouvelle recrue Nkeng devant l'ESMétlaoui, dimanche. Sadok Kadida reste encore, du moins d'après les tests amicaux, ce remplaçant de luxe qui rentre pour faire la différence.

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Un point de vue très discutable pour une simple raison : quand un joueur qui marque un but comme celui face à Métlaoui, et pèse sur trois joueurs sous une chaleur pareille et sur un aussi mauvais terrain, est mis sur le banc, c'est que l'entraîneur se trompe sur la valeur du joueur ou peut-être le ménage pour d'autres matches.

En tout cas, Kadida a créé le danger dès sa rentrée, avec ses appels incessants, sa capacité à fixer les défenseurs adverses. Bref, on a vu un joueur prêt, adroit qui a des qualités d'attaquant de pointe.

Avec aussi un atout qui peut aider l'équipe dans les prochains matches : sa taille qui lui permet potentiellement de peser dans les balles arrêtées. Tout cela pour dire que le CA, qui a perdu les services de Chaouat, a son remplaçant sous la main et ne doit pas paniquer.

L'entraîneur clubiste, qui a mal choisi son onze de départ face à l'ESMétlaoui, a corrigé ses choix plus tard en jouant la carte Kadida. Va-t-il lui donner plus de temps de jeu ? C'est que, pour briller et marquer, un attaquant a besoin de jouer le maximum de temps pour se faire des repères et pour s'entendre avec ses équipiers.

Face à l'ESM et sur un match aussi délicat et hostile, Kadida a fait la différence et donné trois points inespérés à son entraîneur et son équipe. Ce n'était pas un match extraordinaire vu la chaleur et l'état piteux du terrain, mais c'était une victoire très précieuse. Et Kadida, avec un effort individuel sur une action anodine, a fait le break. Il mérite plus de temps de jeu, car il peut donner beaucoup plus.