Tunisie: La liste complète des régions concernées par les coupures d'électricité ce soir

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures tournantes d'électricité pourraient être opérées ce mercredi 26 août 2026 dans plusieurs régions du pays, entre 21h00 et minuit.

Dans un avis publié mercredi, la STEG explique que ces interruptions pourraient intervenir à des périodes intermittentes, sans dépasser deux heures par période, en fonction de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

La société précise que le courant pourra être rétabli sans préavis et appelle ses clients à prendre les précautions nécessaires.

La STEG souligne que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

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Pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service de la STEG au 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone indiqués sur leurs factures de consommation.

La société présente ses excuses à ses clients pour ces mesures exceptionnelles et compte sur leur compréhension et leur coopération.