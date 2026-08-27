Afrique de l'Ouest: BRVM - 20 000 milliards de capitalisation - Combien entre les mains du marché ?

Le 20 août dernier, la BRVM a franchi le seuil symbolique des 20 000 milliards de FCFA de capitalisation. Mais un examen des données de la Bourse révèle une autre réalité : moins d'un cinquième de cette valeur correspond au capital flottant. Derrière le record, la question de la profondeur réelle du marché se pose avec une acuité nouvelle.

La Bourse régionale des valeurs mobilières vaut désormais plus de 20 000 milliards de francs CFA. Le chiffre est spectaculaire. Au 20 août 2026, la capitalisation des actions cotées à la BRVM atteignait environ 20 036,18 milliards de FCFA, selon les données publiées par la place financière régionale. Ce record traduit une dynamique réelle (hausse des cours, nouvelles introductions en bourse, appétit renouvelé des investisseurs régionaux et internationaux) mais il ne doit pas être confondu avec une mesure de la profondeur ou de la liquidité du marché financier régional, qui reste, elle, à construire.

20 000 milliards de capitalisation boursière. Dit comme ça, ce chiffre ne dit presque rien de ce qu'on pourrait effectivement acheter aujourd'hui. La capitalisation mesure une valorisation de marché, la valeur totale des entreprises cotées, pas le montant de cash effectivement levé par les sociétés.

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Elle est obtenue en multipliant le nombre total d'actions d'une société par leur cours en Bourse. Mais toutes ces actions ne sont pas nécessairement disponibles à l'achat ou à la vente. Une partie peut être détenue durablement par un actionnaire majoritaire, une maison mère, l'Etat, une famille, un groupe industriel ou un investisseur stratégique. C'est précisément pour distinguer ces deux réalités que la BRVM publie, pour chaque société, deux indicateurs différents : la capitalisation globale ; la capitalisation flottante.

Autrement dit, un investisseur qui souhaite entrer sur le marché ne peut pas acheter les actions détenues durablement par les actionnaires de contrôle. Il doit acheter les titres disponibles et il doit trouver quelqu'un prêt à les vendre.

La taille d'un marché financier ne dépend donc pas uniquement de la valeur théorique des entreprises qui y sont cotées. Elle dépend aussi du volume de capital réellement accessible aux investisseurs.

Deux indicateurs, deux histoires

L'écart entre les deux indicateurs (capitalisation globale et capitalisation flottante) est considérable.

En additionnant la capitalisation flottante des 47 sociétés cotées, on obtient environ 4 063 milliards de FCFA (agrégation effectuée à partir des 47 lignes de données, et non d'un agrégat officiellement publié tel quel par la BRVM, les données de marché évoluant séance après séance). Autrement dit, le marché affiche plus de 20 000 milliards de valeur, mais moins de 4 100 milliards représentent le capital flottant (la valeur boursière des actions d'une entreprise qui sont réellement disponibles et négociables par le public sur le marché) identifié comme étant entre les mains du marché. Le calcul fait apparaître un ratio de 19,7 %. Près de 80 % de la capitalisation globale se situe donc hors du flottant tel qu'il est mesuré par la BRVM.

Le record des 20 000 milliards raconte une histoire. Mais le chiffre des 4 000 milliards en raconte une autre. Et cette seconde histoire est peut-être la plus importante pour comprendre la véritable profondeur de la Bourse ouest-africaine.

Prenons la plus grande capitalisation de la BRVM : Sonatel.

Au 21 août 2026, Sonatel affichait une capitalisation globale d'environ 3 698 milliards de FCFA. Sa capitalisation flottante s'élevait à environ 808 milliards de FCFA. Même constat pour Orange Côte d'Ivoire. La société représentait environ 3 166 milliards de FCFA de capitalisation globale, pour un flottant d'environ 681 milliards.

À elles seules, ces deux entreprises pèsent donc plus de 7 000 milliards de FCFA de capitalisation globale. Mais leur capital flottant combiné représente environ 1 488 milliards.

Le phénomène n'est pas marginal. Il est structurel.

59 % du flottant concentré dans cinq entreprises

La concentration constitue un autre enseignement majeur.

Sonatel, Orange Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire et Coris Bank International Burkina Faso concentrent, à elles cinq, environ 59 % de la capitalisation flottante totale calculée à partir des données de la BRVM. Autrement dit, près de six francs sur dix du capital flottant de la Bourse se trouvent concentrés dans seulement cinq sociétés.

Les 20 000 milliards ne sont pas répartis uniformément dans l'économie régionale.

Les services financiers représentent 44,16 % de la capitalisation. Les télécommunications pèsent 33,36 % et la consommation de base 12,54 %. À eux trois, ces secteurs représentent 90,06 % de la capitalisation du marché actions. C'est à la fois une force et une faiblesse.

Une force, parce que la BRVM dispose de grandes entreprises capables de tirer le marché vers le haut. Une faiblesse, parce que le record révèle aussi une forte concentration de la valeur boursière.

Cette concentration soulève une question : le marché est-il suffisamment profond pour absorber une arrivée massive de nouveaux investisseurs ?

La croissance d'une Bourse ne se mesure pas uniquement à la hausse de ses indices ou de sa capitalisation. Elle se mesure également à sa capacité à accueillir des volumes importants d'achats et de ventes sans provoquer des mouvements excessifs de prix. Or plus le flottant est concentré, plus la profondeur effective du marché peut dépendre d'un nombre limité de grandes valeurs.

Quand quelques transactions valorisent des milliards

Il existe un autre paradoxe.

La hausse du cours d'une action augmente automatiquement la capitalisation de l'ensemble de l'entreprise, même lorsque toutes les actions ne changent pas de mains.

Prenons une entreprise dont la majorité des actions est détenue par un actionnaire de contrôle. Si seule une fraction du capital, constituée des titres disponibles sur le marché, est régulièrement échangée à un prix plus élevé, ce nouveau prix sert néanmoins de référence pour valoriser l'ensemble des actions de l'entreprise.

Le cours auquel s'échange cette fraction du capital peut ainsi influencer la valorisation de 100 % du capital. C'est l'un des mécanismes normaux de formation des prix en Bourse.

Mais dans une Bourse où le flottant représente moins de 20 % de la capitalisation globale, cette réalité prend une dimension particulière, et cela crée une distorsion entre l'apparence de richesse et la réalité des flux. Une hausse des cours peut faire gagner plusieurs centaines de milliards de FCFA à la capitalisation globale sans qu'un montant équivalent de nouveaux capitaux n'ait été injecté dans le marché.

Le défi post 20 000 milliards

Le franchissement du seuil des 20 000 milliards constitue une réussite incontestable pour la BRVM. Mais ce record ouvre désormais un débat plus complexe.

Pendant longtemps, l'objectif était de faire grandir la Bourse, attirer davantage d'entreprises, augmenter la confiance, développer la culture de l'investissement. Aujourd'hui, une nouvelle question apparaît : comment transformer une Bourse de valorisation en une Bourse de profondeur ?

Autrement dit, comment faire en sorte qu'une part plus importante du capital des entreprises soit effectivement accessible aux investisseurs ?

La réponse passe probablement par plusieurs leviers, entre autres : davantage d'introductions en Bourse ; une diversification du nombre de sociétés cotées ; des opérations offrant une part significative du capital au public ; l'élargissement de la base des investisseurs particuliers ; une amélioration de la liquidité du marché.

L'enjeu n'est pas de demander aux actionnaires historiques de vendre leurs entreprises. Il est de faire en sorte que la croissance de la capitalisation globale s'accompagne progressivement d'une croissance du capital réellement disponible.

Le prochain grand chiffre

Les 20 000 milliards ont marqué un seuil. Mais le prochain indicateur à surveiller devrait peut-être être le ratio entre la capitalisation flottante et la capitalisation globale.

Aujourd'hui, selon notre calcul à partir des données publiées par la BRVM, ce ratio s'établit autour de 19,7 %. La question est désormais de savoir s'il progressera. Car une BRVM à 30 000 milliards de capitalisation serait naturellement un nouveau record. Mais une BRVM capable d'augmenter sensiblement la part de capital réellement accessible aux investisseurs franchirait, elle, un cap plus profond.

Ce ratio (19,7 %) est certes faible, mais pas aberrant pour un marché émergent ou frontalier. Pour comparaison, de nombreuses Bourses africaines ou moyen-orientales affichent des ratios comparables, voire inférieurs, lorsque des États ou des familles foncières détiennent des participations majoritaires. L'enjeu n'est pas tant d'atteindre 70 % (standard des marchés développés) que de progresser structurellement vers 30-35 %.

Le véritable signe de maturité d'un marché ne réside pas uniquement dans la valeur des entreprises qui y sont cotées, mais aussi dans sa capacité à faire circuler le capital, à financer de nouvelles entreprises, à permettre aux sociétés de lever des capitaux, à mobiliser l'épargne longue et à offrir aux investisseurs un marché suffisamment profond et liquide.

Les 20 000 milliards constituent donc une excellente nouvelle. Mais ils posent désormais une autre question, plus exigeante : combien de ces milliards sont réellement entre les mains du marché ?

Derrière cette question se cache peut-être un enjeu encore plus important : une Bourse peut-elle devenir plus riche sans devenir, en même temps, plus utile à l'économie qu'elle est censée financer ?

Le véritable succès de la BRVM ne sera donc pas simplement de passer de 20 000 à 25 000 ou 30 000 milliards de FCFA. L'enjeu stratégique sera de faire en sorte que cette puissance boursière se traduise aussi par une plus grande capacité à financer l'économie réelle.

C'est peut-être là que se trouve le véritable défi de la BRVM .