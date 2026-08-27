Sénégal: Le vieillissement de la population ne signifie pas nécessairement une économie plus fragile

La transition démographique mondiale, caractérisée par la baisse des taux de natalité et l'allongement de l'espérance de vie, a constitué l'une des transformations les plus marquantes du siècle dernier, le vieillissement de la population alimentant un flot incessant de prévisions économiques pessimistes.

S'il y a bien une chose sur laquelle les économistes universitaires, les organisations internationales et les gouvernements nationaux s'accordent, c'est que le vieillissement de la société conduit inévitablement à une sclérose économique.

L'expérience des 70 dernières années ne corrobore toutefois étonnamment guère ce consensus pessimiste. Au cours de cette période, la baisse des taux de natalité n'a pas ralenti la croissance globale du PIB. Les populations ont peut-être vieilli et connu une croissance plus lente, mais les économies n'ont pas nécessairement suivi la même tendance.

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La célèbre boutade de la légende du baseball Lawrence « Yogi » Berra -- « C'est difficile de faire des prédictions, surtout sur l'avenir » -- mérite d'être gardée à l'esprit lorsqu'on examine toute projection économique à long terme. Prévoir les effets de l'IA sur la croissance ou la dette publique, par exemple, est semé d'incertitudes compte tenu de la nouveauté de cette technologie et de la rapidité avec laquelle elle évolue.

Mais l'évolution démographique est un cas à part, car nous disposons d'une multitude de données historiques permettant d'évaluer ses conséquences économiques. Dans des travaux récents menés avec l'économiste Daron Acemoglu, lauréat du prix Nobel, et ses collègues du MIT David Autor et Keelan Beirne, nous nous appuyons sur des décennies de données relatives aux changements démographiques dans différents pays et régions pour examiner comment les variations des taux de natalité et les évolutions de la structure d'âge de la population influencent les performances économiques.

Les résultats sont frappants. Dans l'ensemble des pays et des zones de navette aux États-Unis, les régions présentant des taux de fécondité plus faibles ont connu une croissance plus rapide du PIB par habitant ou des revenus par personne, tandis que la croissance globale du PIB et le total des revenus sont restés globalement inchangés. Les économies semblent réagir de manière systématique à la baisse de la fécondité et à l'augmentation du rapport entre travailleurs âgés et jeunes qui en résulte : la productivité et les investissements en capital augmentent, et l'activité s'éloigne des secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre pour se tourner vers les exportations de haute technologie.

Ces tendances s'expliquent par une réorientation de l'innovation et des dépôts de brevets vers des technologies permettant d'économiser de la main-d'oeuvre, notamment l'automatisation et les technologies de l'information et de la communication (TIC). En d'autres termes, alors que les transitions démographiques entraînent une diminution du nombre de travailleurs et un ralentissement de la croissance démographique, le progrès technologique augmente la productivité de ceux qui restent, compensant ainsi la diminution de la main-d'oeuvre et soutenant la croissance du PIB.

La réponse technologique à la baisse des taux de fécondité se distingue du scénario classique du dividende démographique initial. Selon la vision traditionnelle, aux premiers stades d'une transition démographique, les pays tirent profit d'une baisse de la natalité tant que la part des personnes âgées reste relativement faible. Cela augmente alors la part relative de la population en âge de travailler et stimule la croissance du PIB. Une fécondité plus faible peut renforcer ce dividende en encourageant davantage de femmes à intégrer le marché du travail et en augmentant les investissements dans l'éducation de chaque enfant.

Mais ce dividende est temporaire. À mesure que les faibles taux de natalité persistent et que l'espérance de vie augmente, la part des personnes âgées finit par s'accroître, créant le fardeau économique généralement associé au vieillissement de la population.

Le mécanisme que nous identifions va dans une direction différente. Nous constatons que la pénurie de main-d'oeuvre peut favoriser le progrès technologique et générer des gains de productivité qui perdurent bien après que le dividende démographique initial s'est estompé.

La Chine semble en être un exemple typique. Le pays connaît l'une des transitions démographiques les plus rapides et les plus spectaculaires de l'histoire, sa population en âge de travailler (âgée de 15 à 64 ans) devant passer, selon les projections, d'un pic d'environ un milliard à environ 300 millions d'ici 2100. Il est difficile de ne pas établir un lien entre cette tendance et l'engouement extraordinaire de la Chine pour la robotique. Le parc de robots industriels du pays a doublé entre 2021 et 2024 et représente désormais environ la moitié du total mondial.

Il y a bien sûr de bonnes raisons de se demander si le passé est réellement un prologue. Certains pays, dont la Chine, sont confrontés à des changements démographiques plus rapides et d'une portée bien plus vaste que tout ce que nous avons connu au cours des 70 dernières années. L'adaptation technologique pourrait compenser une grande partie de la pression économique qui en résulte, mais peut-être pas la totalité.

Néanmoins, faire fi des enseignements des 70 dernières années pour établir des prévisions sur les 70 prochaines risque de laisser l'instinct prendre le pas sur l'analyse. Trop souvent, le pessimisme face au vieillissement semble motivé autant par les connotations que ce mot évoque que par des réalités économiques implacables. C'est comme si l'économie était destinée à vieillir en même temps que la population, passant d'une vitalité juvénile à une sénescence fragile et à un déclin inévitable.

Certes, nous nous dirigeons vers un territoire démographique inexploré. La part des Américains de plus de 65 ans, par exemple, devrait passer de 17 % à 29 % au cours des 75 prochaines années. Mais cette part a plus que doublé, passant de 8 % à 17 % au cours des 75 années précédentes, sans pour autant ralentir la croissance économique ; pourquoi devrions-nous donc automatiquement supposer qu'il en ira autrement cette fois-ci ?

Qu'il s'agisse de la technologie répondant à la pénurie de main-d'oeuvre, des institutions s'adaptant à l'allongement de l'espérance de vie ou d'investissements accrus dans le capital humain, les économies ont toujours démontré leur capacité à s'adapter aux changements démographiques. Cette capacité aura probablement davantage d'influence sur notre avenir économique que l'hypothèse dépassée selon laquelle une société vieillissante doit nécessairement entraîner une économie vieillissante.

Andrew J. Scott est professeur d'économie à la London Business School et chercheur principal en économie à l'Ellison Institute of Technology.