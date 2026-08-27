Ethiopie: Les réformes économiques du pays améliorent le climat des affaires et attirent les investisseurs chinois - L'ambassadeur de Chine

Addis Ababa — Selon l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, la croissance économique soutenue de l'Éthiopie et l'amélioration du climat d'investissement continuent d'attirer un nombre croissant d'investisseurs chinois.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur Hai a déclaré que l'Éthiopie se distinguait comme l'un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide d'Afrique, offrant des opportunités considérables aux partenaires commerciaux et aux investisseurs internationaux.

« Ce pays offre un vaste marché et d'énormes opportunités. L'Éthiopie est l'un des plus grands marchés d'Afrique et l'une de ses économies qui connaissent la croissance la plus rapide », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans des domaines clés de la transformation économique, notamment l'industrialisation, l'urbanisation et la modernisation agricole.

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« L'Éthiopie se trouve à un stade d'industrialisation, d'urbanisation et de modernisation agricole, et tant la Chine que l'Éthiopie sont engagées sur la voie de la modernisation », a-t-il noté.

Il a ajouté que les liens économiques croissants entre les deux pays créaient des opportunités non seulement pour le développement économique, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie.

« Le lien avec la Chine offre d'énormes opportunités non seulement pour l'économie, mais aussi pour les moyens de subsistance locaux », a déclaré l'ambassadeur Hai, soulignant que l'Éthiopie et la Chine partagent une aspiration commune à la modernisation.

Faisant le bilan de ses deux années passées en Éthiopie, l'ambassadeur a déclaré avoir été témoin d'améliorations tangibles dans l'écosystème économique et l'environnement des affaires du pays, citant la présence croissante d'investisseurs chinois et la création de nouvelles installations de production.

« Au cours des deux dernières années, depuis mon arrivée en Éthiopie, de plus en plus d'investisseurs et d'entrepreneurs chinois sont venus dans ce pays, s'y sont installés et y ont réalisé des investissements. De plus en plus d'usines et d'établissements industriels ont vu le jour », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Hai a attribué l'amélioration du climat d'investissement aux efforts de réforme entrepris tant par le gouvernement fédéral que par les gouvernements régionaux, affirmant que ces mesures avaient contribué à créer des conditions plus favorables pour les entreprises et les investisseurs.

Il a également souligné le renforcement des relations commerciales entre l'Éthiopie et la Chine, en particulier l'évolution de la demande des consommateurs chinois pour les produits éthiopiens.

Les produits agricoles et les matières premières éthiopiennes, notamment les grains de café et le sésame, restent très appréciés des consommateurs chinois, tandis que les produits industriels et à valeur ajoutée éthiopiens sont de plus en plus bien accueillis sur le marché chinois, a-t-il déclaré.

« Je pense que de nombreux produits éthiopiens gagnent en popularité auprès des consommateurs chinois, en particulier les grains de café, le sésame et d'autres matières premières. Récemment, les produits industriels ont également été de mieux en mieux accueillis par les consommateurs chinois », a ajouté l'ambassadeur.

Pour l'avenir, il s'est dit convaincu que la poursuite de la coopération entre les entreprises chinoises et les autorités éthiopiennes renforcerait encore davantage l'écosystème entrepreneurial du pays et créerait de nouvelles opportunités en matière de commerce et d'investissement.

Il a ajouté qu'une coopération pratique plus étroite dans les domaines du commerce et de l'investissement contribuerait au développement économique des deux pays et approfondirait encore davantage les relations bilatérales.

Les relations entre l'Éthiopie et la Chine ont été élevées au rang de partenariat stratégique «tout temps», reflétant l'engagement des deux pays en faveur d'une coopération élargie et d'un développement mutuel, et soulignant l'importance plus large des relations économiques sino-africaines.