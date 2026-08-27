Ethiopie: Le pays et la Corée du Sud s'apprêtent à renforcer leurs liens alors que le président Taye fait ses adieux à l'ambassadeur Kang

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a fait ses adieux à l'ambassadeur sud-coréen sortant, Jung Kang, alors que les deux parties ont fait le point sur le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la Corée du Sud et sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales.

Au cours de la rencontre qui s'est tenue au Palais national, le président Taye et l'ambassadeur Kang ont passé en revue l'évolution des relations entre l'Éthiopie et la Corée du Sud et ont échangé leurs points de vue sur l'élargissement de la coopération dans divers domaines.

Le président a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à développer sa coopération avec Séoul dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la technologie, de l'éducation et du développement.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur Kang a déclaré que l'Éthiopie et la Corée du Sud avaient établi un partenariat solide et durable, ancré dans la participation historique de l'Éthiopie à la guerre de Corée.

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« Nous entretenons des relations d'une importance historique, fondées sur la participation de l'Éthiopie à la guerre de Corée. Depuis lors, nous avons développé d'excellentes relations bilatérales », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a souligné que ces relations avaient évolué au-delà de leurs fondements historiques pour inclure un engagement politique de haut niveau, une coopération économique et des échanges entre les peuples de plus en plus intenses.

L'ambassadeur a souligné que ces relations s'étaient depuis largement étendues au-delà de leurs fondements historiques, pour évoluer vers un partenariat plus large englobant l'engagement politique, la coopération économique, l'aide au développement et les échanges entre les peuples.

Malgré ces progrès, l'ambassadeur Kang a déclaré qu'il existait une marge considérable pour faire passer les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement.

« Nous devons accroître le volume des échanges commerciaux, nous avons besoin de davantage d'investissements de la part des entreprises coréennes ici en Éthiopie, et nous devons également développer les échanges entre les peuples », a-t-il déclaré.

Il s'est dit convaincu que son successeur s'appuierait sur les acquis de son mandat pour faire progresser encore davantage la coopération entre les deux pays.

De son côté, le président Taye a félicité l'ambassadeur Kang pour sa contribution au renforcement des relations entre l'Éthiopie et la Corée du Sud et lui a exprimé sa gratitude pour ses efforts visant à consolider l'amitié de longue date entre les deux nations.

Le président a également réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'élargir sa coopération avec la République de Corée dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment le commerce, l'investissement, la technologie, l'éducation et la coopération au développement.

L'Éthiopie et la Corée du Sud entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de six décennies, leur partenariat se distinguant par le soutien historique apporté par l'Éthiopie à la Corée du Sud pendant la guerre de Corée par le biais du bataillon de Kagnew, a-t-on appris.

La Corée du Sud reste un partenaire important de l'Éthiopie en matière de développement, tandis que les entreprises coréennes continuent de voir des opportunités dans l'économie en pleine croissance de ce pays, selon un rapport.