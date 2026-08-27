Tunisie: 100 000 candidatures, 42 000 places - La ruée sur la formation professionnelle

Le nombre d'offres de formation professionnelle a augmenté de 9 % cette année par rapport à l'année précédente, soit environ 2 000 nouvelles places, a annoncé Bachir Ben Ammar, directeur des services centraux à l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, lors de l'émission « Yawm Said » sur les ondes de la Radio nationale.

Sur 100 000 candidatures déposées cette année, environ 42 000 ont été enregistrées, a-t-il précisé. Six nouvelles spécialités seront par ailleurs créées à la rentrée : accompagnant de vie (niveau technicien professionnel), technicien supérieur en techniques de communication (option multimédia), technicien supérieur programmeur web et technologies mobiles, technicien supérieur en décoration d'intérieur, technicien supérieur en installation de systèmes solaires, et agent en boulangerie-pâtisserie.

Ben Ammar a enfin indiqué que l'infrastructure de plusieurs centres de formation sera améliorée et renforcée en équipements, avec une augmentation de 1 700 lits dans les internats, portant la capacité d'accueil totale à 17 000 lits.