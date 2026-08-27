Tunisie: Pénurie d'eau - La crise bientôt terminée?

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Samir Khalfaoui, directeur de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, a affirmé que la récente pénurie d'eau minérale en bouteille est un problème purement conjoncturel.

S'exprimant ce jeudi sur les ondes de la radio Diwan FM, le responsable a expliqué que cette situation résulte directement de la hausse des températures et des coupures répétées d'électricité. Il a toutefois tenu à rassurer les consommateurs en soulignant que cette crise reste limitée dans le temps et sera rapidement surmontée. Il a précisé que la baisse des températures attendue dans les prochains jours permettra à la production de reprendre son rythme normal afin de satisfaire l'ensemble de la demande nationale.

Selon M. Khalfaoui, la situation était particulièrement confortable au mois de juin 2026, avec des volumes abondants sur le marché et d'importants stocks auprès des commerçants et des unités de production. Cependant, la situation s'est détériorée rapidement durant le mois de juillet en raison d'une vague de chaleur intense combinée aux perturbations de la chaîne d'embouteillage provoquées par les pannes électriques.

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Cette conjoncture a entraîné l'épuisement total des stocks de réserve chez les grossistes et les usines, contraignant le marché à s'alimenter exclusivement de la production quotidienne. Cette dernière subissant elle-même des ralentissements en raison des dysfonctionnements du réseau électrique, cela explique les tensions et les manques constatés actuellement sur les étals.

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