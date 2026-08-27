Tunisie: Rupture de carburant - Le PDG d'Agil appelle au calme et confirme la disponibilité des stocks

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Khaled Bettine, PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (Agil), a tenu à dissiper toutes les inquiétudes : aucun problème d'approvisionnement en carburant n'est à déplorer.

Dans une déclaration accordée ce mercredi soir à la Radio Nationale, le dirigeant a fermement démenti toute baisse des stocks dans le pays. « Les carburants sont parfaitement disponibles. Il n'y a absolument aucun motif d'afflux ni d'embouteillages devant les stations-services », a-t-il affirmé pour rassurer les usagers.

Pour appuyer ces propos, le patron d'Agil a souligné qu'un pétrolier a accosté ce jour même au port de Bizerte et qu'il est actuellement en cours de déchargement.

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